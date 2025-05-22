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CarrefourSA ve Adtail’den perakende medyada stratejik hamle

Türkiye perakende sektörünün önemli markalarından CarrefourSA, perakende medya alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla medya teknolojileri alanında uzman Adtail ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında Adtail, CarrefourSA’nın perakende medya satış süreçlerini uçtan uca yönetecek.

Haber Merkezi
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CarrefourSA ve Adtail’den perakende medyada stratejik hamle
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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye perakende sektörünün önemli markası CarrefourSA, bu stratejik adım ile veriye dayalı, ölçülebilir ve sürdürülebilir medya çözümleri sunmayı hedefliyor.

Türkiye genelinde 12,5 milyona yakın kartlı müşteriye ulaşan CarrefourSA, yılda 300 milyonun üzerinde fiziksel ve dijital ziyaret trafiğiyle markalar için güçlü bir reklam platformu sunuyor. Yapılan ortaklık; Adtail’in yenilikçi satış çözümleri ile CarrefourSA’nın müşteri odaklı dijitalleşme vizyonunu bir araya getirerek, perakende medya alanında operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Adtail CCO’su Hanzade Tok, iş birliğinin sektör açısından taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

“CarrefourSA gibi global ölçekli ve güçlü bir marka ile iş birliğine gitmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, Adtail’in perakende teknolojileri konusundaki uzmanlığının bir göstergesi. Hedefimiz, markaların doğru müşterilere, doğru zamanda ve etkili yöntemlerle ulaşmasını sağlayacak entegre medya çözümleri sunmak.” Adtail ile stratejik iş birliği CarrefourSA CRM & Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Nur Sibel Öztürk ise açıklamasında şunları vuguladı; “Müşteriyle kurduğumuz bağı sadece satış anıyla sınırlamıyor; bu ilişkiyi veriyle beslenen, sürdürülebilir ve çift yönlü bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Güçlü CRM altyapımız ve mağaza ile dijital kanallardaki müşteri trafiğimiz sayesinde, markalar için etkili ve ölçümlenebilir medya çözümleri sunabiliyoruz. Adtail ile yürüttüğümüz bu stratejik iş birliği, perakende medya yatırımlarımızı daha ileriye taşımamıza olanak sağlayacak. Hedefimiz; iş ortaklarımızın doğru müşteriye, doğru zamanda ve en etkin maliyetle ulaşmasını sağlayacak bir medya ekosistemi yaratmak. Bu sayede hem marka iş birliklerini daha verimli yönetebileceğiz hem de sektördeki öncülüğümüzü daha da pekiştireceğiz”

Bu iş birliği, Türkiye’de büyüyen perakende media alanında özel sektördeki dikkat çekici adımlardan biri olarak görülüyor.

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