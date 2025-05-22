TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

Resmi Gazete'de dikkat çeken bir ilan yer aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), HES Hacılar Elektrik AŞ'yi (HES Kablo) satışa çıkardığı belirtilen ilanda, ihale detayları da yer aldı.

İhale 1 Temmuz'da

22 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan HES Kablo için ihalenin 1 Temmuz'da yapılması bekleniyor. İhaleye katılım teminatı ise 1 milyar 100 milyon TL.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.

TMSF, Bellona'yı satmıştı

TMSF, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ünlü mobilya markası Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL'ye satmıştı. Şirket, Bellona bayileri tarafından ortaklaşa kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmıştı.