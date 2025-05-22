Nurol Holding ve GİRVAK'tan sürdürülebilir tarıma güçlü destek

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve Nurol Holding iş birliğiyle başlatılan, teknoloji ve inovasyon yoluyla tarım sektöründe kalıcı değer yaratmayı amaçlayan Terra Future Labs, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 14 girişimin yer aldığı oryantasyon etkinliğiyle başladı.



Kadın liderliğinde sürdürülebilir tarım teknolojilerinin gelişimini destekleyen Terra Future Labs, uzun vadeli planlarıyla sadece bugünün değil, geleceğin tarımını şekillendirmeyi hedefliyor. GİRVAK ve Nurol Holding'in güçlerini birleştirdiği bu program, Türkiye'nin tarım teknolojileri alanında küresel ölçekte rekabet edebilecek girişimlere ev sahipliği yapma potansiyeli taşıyor.



Ceyda Çarmıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Nurol Holding olarak, toprağa, tarıma ve doğaya yönelik bakış açımızın, yalnızca çevresel değil; aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve yaşamsal dönüşümlerin de temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Terra Future Labs, sürdürülebilir tarım teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştiren genç girişimcileri desteklemek üzere tasarlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 14 girişimcilik ekibiyle gerçekleştirdiğimiz ilk buluşma, tarımın ve ülkemizin geleceğine dair umut verici bir başlangıç oldu. Bu iş birliklerinin, gelecekte toplumsal fayda yaratan yeni modellerin ortaya çıkmasına öncülük etmesini içtenlikle umuyoruz” diyerek Terra Future Labs Programının açılışını gerçekleştirdi.

"Programın sadece bugünün değil, yarının tarım ekosistemini dönüştürecek fikirlerin doğmasına vesile olacağına inanıyorum"

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra; “Girişimcilik Vakfı olarak, gençlerin sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında üretecekleri yenilikçi çözümlerle geleceği şekillendireceklerine inanıyoruz. Terra Future Labs ile tarım teknolojileri gibi kritik bir alanda kadın liderliğinde girişimlerin güçlenmesini desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu programın sadece bugünün değil, yarının tarım ekosistemini dönüştürecek fikirlerin doğmasına vesile olacağına inanıyorum.”

Sekiz aylık bir süreç başlıyor

22-40 yaş aralığındaki, özellikle tarım teknolojileri ve sosyal girişimcilik alanında çözüm üreten ekiplerin başvurabildiği programa, ekip lideri ya da kurucu ortağı kadın olan girişimler öncelikli olarak dahil ediliyor. Program süresince katılımcıları, alanında uzman mentorlarla birebir çalışma imkânı, pazarlama, finans, strateji ve yatırımcı sunumu gibi kritik konularda kapsamlı eğitimler, tarım teknolojilerine özel teknik ve uygulamalı atölyeler bekliyor.



Terra Future Labs aynı zamanda katılımcılara yatırımcılarla bağlantı kurabilecekleri, tarım kooperatifleri ve sektör liderleriyle stratejik eşleşmeler gerçekleştirebilecekleri ve global tarım girişimcilik programlarıyla entegre olabilecekleri bir ağ sunuyor. Girişimciler arasında dayanışmayı artırmaya yönelik etkinlikler, sektörel bilgi paylaşımı ve ortak çözüm geliştirme platformları sayesinde güçlü bir topluluk da oluşturulması hedefleniyor. Program süresince GİRVAK ve Nurol Holding çalışanlarıyla düzenli iletişim de bu topluluğun gelişimine katkı sağlayacak.



Sekiz ay sürecek program kapsamında ekosistem ve ilham buluşmaları, psikososyal destek seansları, mentorluk desteği gibi birçok güçlendirme etkinliklerinin sonunda katılımcılar girişimlerini yatırımcılara canlı olarak sunacakları Demo Day'e katılacak.