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Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı kararı

Fenerbahçe Futbol AŞ, sermayesini yüzde 400 artışla 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı kararı
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Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, sermaye artırma oranının yüzde 400 olacağı belirtildi.

Açıklamada 250 milyon liralık sermayenin 1 milyar 250 milyona çıkarılmasıyla elde edilecek 1 milyar liralık gelirden, halka arz giderleri olan 3 milyon 655 bin liranın düşülmesinin ardından 996 milyon 345 bin lira fon elde edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Yapılacak bedelli sermaye artırımında elde edilecek 996 milyon 345 bin liralık gelirin yüzde 70 ile 75'lik bölümünün finansal borçlarda, yüzde 25 ile 30'luk bölümünün ise vergi borçlarında kullanılacağı duyuruldu.

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