“Lojistik merkezlerle Türkiye’nin ticareti ivmelenecek”

Sayıları giderek artan, fiziksel koşulları iyileştirilen ve teknolojik imkanlarla güçlendirilen lojistik merkezler, Türkiye ekonomisini atağa geçirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de lojistik merkezi sayısı 13'ten 26'ya çıkarılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Logista Global Logistics Genel Müdürü Zeynep Akman, “Türkiye, son yıllarda ihracat odaklı büyümeyi kendine stratejik hedef edindi. İhracatta başarının altın anahtarı lojistikten geçiyor. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları olmak üzere özel sektörden çok önemli yatırımlar gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yatırımlar sektörümüz adına son derece sevindiricidir.” ifadelerini kullandı.

“67 ülkeye 4 saatte ulaşabiliyoruz”

Türkiye’nin Asya-Avrupa-Afrika gibi kıtaların kesişim alanında bulunduğunu, Çin, Hindistan, Rusya, BDT ve Ortadoğu ülkelerinin tam ortasında bulunduğu belirten Akman, “Ülke olarak çok özel bir lokasyonda bulunuyoruz. Türkiye'den 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşılabiliyoruz. Dünya ticaretinin merkezindeyiz dersek abartmamış oluruz.” dedi.

Akman, devamında şunları kaydetti: “Ülkemizde lojistik sektörü hake ettiği konuma günden güne erişiyor. Sektör olarak birbirinden bağımsız sektörleri kendi içimizde harmanlamak ve iş yaptığımız sektörlere uyum sağlamak durumundayız. Bu da biz lojistikçilerin çok esnek olmasını, hızlı düşünmesini ve partner hizmeti vererek çözümün bir parçası olmasını beraberinde getirmektedir. Lojistik merkezlerin sayısının artması, lojistik merkezlerdeki altyapıların iyileştirilmesi, teknolojik imkanların lojistik sektörünün içinde yer alması ile kazanan Türkiye olacaktır. Tüm bu saydığımız etkenlerle Türkiye’nin ticaretinin ivmeleneceğini ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılından lojistik sektörünün en önemli sektör olacağını öngörüyorum. 2002'den bu yana 13 lojistik merkezimiz işletmeye açılmıştı. Sivas, Kayseri Boğazköprü ve Rize İyidere lojistik merkezlerinin yapımına devam ediliyor. Bilecik-Bozüyük, Mardin, Ovaköy, İstanbul Avrupa Yakası, Çerkezköy, Çandarlı İzmir ve Filyos olmak üzere 7 lojistik merkezinin ise etüt proje ve planlama çalışmaları sürüyor. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısının 13'ten 26'ya çıkarılması planlanıyor. Bu, sadece sektörümüz adına değil ülkemiz ekonomisi adına sevindirici bir gelişmedir. Lojistik merkezleri önemsiyoruz ve bu merkezlerdeki gelişmeleri tüm sektör oyuncuları olarak yakından takip ediyoruz.”