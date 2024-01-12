Loreal, güzellik teknolojilerine yılda 1 milyar euro yatırıyor

İSTANBUL / EKONOMİ

L’Oréal Türkiye, güzellik alanında yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, şirket her bireyin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerini tüketiciler ile buluşturuyor. L’Oréal, tekno-güzellik vizyonunu ve uygulamalarını sergilediği ‘L’Oréal Tekno-Güzellik’ etkinliği düzenledi

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi olarak Grup çatısı altında 800’den fazla dijital güzellik servisi uygulamamız bugüne kadar 40 milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendi. Küresel çapta bilimsel odaklı çalışmalarımız için yıllık 1 milyar Euro’luk Ar-Ge yatırımımızın yanı sıra 4 bin kişilik bilim insanı ile yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyor, teknoloji kulvarında yıllık 1 milyar Euro’yu aşan yatırımımız, 5 bin 900’ün üzerinde teknoloji ve veri uzmanımız ile sektöre yön veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir ürün tasarımı nı destekleyen kişiselleştirilmiş dijital servislerimiz, sanal uygulamalarımız ve cihazlarımız ile geleceğin güzelliğini tasarlamak bizim işimiz” dedi.

“İstanbul, L’Oréal’in 7 açık inovasyon merkezinden biri”

Türkiye’nin L’Oréal Grup için özel bir yeri olduğuna değinen Sinem Sandıkçı Gökçen, “Bugün sadece Türkiye’de değil, L’Oréal’in faaliyet gösterdiği 150 ülke arasında dijital anlamda en güçlü ekiplerden biri olmamızın arkasında; bu yolculuğa 10 yıl önce başlamış olmamız ve yenilikçi, girişimci ruhumuzla dönüşüme liderlik etmemiz yatıyor. İstanbul bugün; New York, Londra, Paris, Şangay gibi L’Oréal Grup’un dünyadaki 7 açık inovasyon merkezi arasında yer alıyor. Biz L‘Oréal Türkiye olarak, ülkemizin güzellik konusundaki potansiyelini ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bunu da teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla hayata geçiriyoruz. 2025’te Türkiye’deki güzellik pazarının iki katına çıkacağını öngörüyor; Avrupa pazarına büyümeye en çok katkı sağlayacak ülkenin Türkiye olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Şirketten verilen bilgilere göre, 2023 Türkiye güzellik pazarı 85 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Güzellik pazarı kategori kırılımlarında cilt bakımı yüzde 27, saç bakımı yüzde 27, makyaj yüzde 16, parfüm yüzde 11, hijyen ürünleri yüzde 12, saç boyası yüzde 6 paya sahip. Kanal kırılımlarında ise hızlı tüketim yüzde 60, lüks tüketim yüzde 15, dermokozmetik yüzde 10 ve profesyonel ürünler yüzde 5 pay alıyor. Erkek bakım ürünleri ise pazarın yüzde 25’ini oluşturuyor.

START-UP EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTÜYOR

Start-up işbirliklerine de önem veren L’Oréal, bu alanda hem Türkiye hem de girişim ekosistemi için büyük önem taşıdığı açıklamasını yaptı. Şirketin açıklamasında, şu görüşlere yer verildi: “L’Oréal, açık inovasyonun gücüne inanıyor. Türkiye’de bugüne kadar 400’e yakın start-up ile tanışan L’Oréal Türkiye, bu start-uplardan 170’ten fazlası ile bir araya geldi. L’Oréal Türkiye, global ölçekte de start-up ekosistemi ile yakın ilişkilere sahip. L’Oréal’in Kurumsal Girişim Sermaye Fonu, BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development) girişimcilik alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadın girişimcileri de destekliyor. 25 milyon euro’luk bu fondan Türkiye’den bir start-up’ın da en yakın zamanda yararlanması bekleniyor.” L’Oréal Türkiye, yeni fikirleri üretmek ve hayata geçirmek için sürdürülebilir ürün tasarımı ve üretimi sağlayan endüstri 4.0’ı, 3 boyutlu baskı, robotlar, dijitalleşmiş tedarik zinciri ve kitlesel üretimden kişiselleştirilmiş üretime geçiş için teknolojiyi kullanıyor. Hayata geçirilen sanal cilt analizi, makyaj ve saç rengi için sanal denemeler, e-Güzellik Danışmanı ile canlı ve sanal danışmanlık, satış yapılan canlı yayın etkinlikleri gibi birçok dijital uygulamada yine markanın öncülüğünde müşteriler ile buluşuyor.”