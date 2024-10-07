Loris ile fuarların ötesinde, yeni pazarlara yol alıyoruz

Parfümden oda kokusuna, kolonyadan duş jeline kadar 500’e yakın ürün çeşidine ev sahipliği yapan Loris Parfüm, global arenadaki hedeflerine giden yola fuar katılımlarıyla devam ediyor.

İhracat hedefleri doğrultusunda, uluslararası pazarlarda konumunu daha da güçlendirmeyi ve global bir marka olarak bilinirliğini artırmayı amaçlayan Loris Parfüm, bu anlamda özellikle uluslararası fuarlara katılmayı önemsiyor. Fuarlarla hem mevcut iş ortaklıklarını güçlendirmeyi, hem de yeni iş birlikleri kurmak adına sunulan önemli fırsatları değerlendirmeyi isteyen Loris Parfüm, 9 Ekim’de Moskova’da “Intercharm”, 28 Ekim’de ise Dubai’de “beautyworld Middle East” fuarlarına katılacak.

Hedef globaldeki konumu pekiştirmek

Loris Parfüm, bu fuarlarda katılımcılara hem ürünlerini tanıtıyor, hem de yeni koku trendlerini ve inovatif parfüm formülasyonlarını sergiliyor. Fuar katılımlarında markanın global pazarlardaki konumunu pekiştirmek ve sektördeki rekabet gücünü artırmak ön planda tutuluyor. Loris Parfüm’ün beklentileri; geniş kitlelere ulaşmak, uluslararası müşteri portföyünü çeşitlendirmek ve yurt dışı pazarlarda daha fazla tüketiciye hitap etmeyi sağlayacak iş ortaklıkları kurmak olarak sıralanıyor.

Farklı kitlelerle buluşma imkanı

Aynı zamanda fuarlar Loris Parfüm için marka hikayesini ve ürün gamını daha geniş bir kitleye aktarabilme özelliği de taşıyor. Katılımcılara, ürünlerde kullanılan hammaddelerin kalitesi, AR-GE çalışmaları ve yeni çıkan ürün koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatı verilerek marka prestijine de artı değer katılıyor. Ayrıca fuarlar aracılığıyla müşteri beklentileri analiz edilip, pazar eğilimleri değerlendirilerek stratejileri güncelleme fırsatı da yakalanıyor.