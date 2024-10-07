Prometeon, marka bağımsızlığını Türkiye’den duyurdu

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Ticari, zirai ve iş makinesi (OTR) sektörlerine yönelik lastikte küresel liderlerden olan Prometeon Tyre Group, Avrupa'nın ana pazarları ve Türkiye pazarı için geliştirdiği ilk Serie 02 Prometeon markalı lastiklerini ekim ayıyla birlikte satışa çıkarıyor. Grup, Kocaeli fabrikasında üretilen Prometeon markalı Serie 02 lastiklerin global lansmanını geçen hafta Türkiye’de gerçekleştirdi. Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi, "Prometeon markalı Serie 02 lansmanı, şirketimizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu lansmanı Türkiye’de yapıyor olmamız da pazara verdiğimiz önemi gösteriyor” dedi.

Prometeon Tyre Group Avrupa’nın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen müşteriler ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 400’den fazla konuğun katıldığı bir lansman gerçekleştirildi. Katılımcılar, Kocaeli fabrikasını ziyaret etme, Prometeon lastikleriyle donatılmış kamyonları hem İstanbul Park Pisti'nde hem de off-road’da test etti. Direksiyon başında, Prometeon ile spor müsabakalarında iş birliği yapan profesyonel motor sporları sürücüleri olarak; 2024 Dakar Rallisi şampiyonu Martin Macík, 2024 Dakar Rallisi'ne Prometeon lastikleriyle katılan Claudio Bellina ve Brezilya’nın en önemli kamyon yarış şampiyonası olan ve Prometeon’un resmi lastik tedarikçisi olduğu Copa Truck'ta yarışan Bia Figueiredo yer aldı.

İtalya'nın Milano kentinde merkezi bulunan uluslararası bir grup olan Prometeon, 2017 yılında Pirelli’den ayrılarak kurulmuştu. O tarihten bu yana üretilen lastiklerin üzerine Pirelli yazıyordu. Grup şimdi, Prometeon kurum markasını ürün markası haline getirerek yeni bir çağ başlatıyor. Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi, lansman kapsamında gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında şirketin markka bağımsızlığına geçişini ve Türkiye’nin globaldeki rolünü değerlendirdi. Prometeon markalı Serie 02 lansmanının, şirketin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirten Righi, “Dünyanın ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon Tyre Group olarak, 2017 yılından bu yana tutkuyla ve cesaretle çalışıyoruz. Pirelli’den gelen yüz yılı aşkın tecrübemiz ve uzmanlığımızı ticari lastik endüstrisindeki gücümüz ve deneyimimizle birleştiriyor; sektöre en üst kalitede, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler, çözümler sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz şu günlerde önemli bir dönüşüme şahitlik ediyoruz. Prometeon kurum markamız aynı zamanda ürün markamız halini alıyor. Bu Prometeon için gerçek bir kilometre taşı ve gerçek anlamda yeni bir çağın başlangıcı. Geleceğin teknolojisini yansıtan Prometeon Serie 02 lastiklerimizle şimdi yeni bir çağa giriyoruz. Prometeon ürün markamızın Türkiye ve Avrupa lansmanını İstanbul’da gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye 7 yılda 200 milyon Euro yatırdı

Prometeon Tyre Group olarak 2023 yılında 1.3 milyar Euro’luk ciro elde ettiklerini ve 5 milyon adetlik lastik satışına sahip olduklarını belirten Righi, en büyük üretim tesislerinin Türkiye’de olduğunun altını çizdi. Grubun diğer üretim tesisleri İtalya, Brezilya ve Mısır’da buluyor. Bütün dünyada 8 bine yakın çalışanlarını bulunduğunu ifade eden Righi, “Bunun 4’te 1’i Türkiye’de istihdam ediyoruz. Son 7 yılda Türkiye’ye yaklaşık 200 milyon Euro yatırım yaptık. Prometeon markasının global lansmanın İstanbul’da olması da Türkiye’nin grubumuz için önemini gösteriyor. Türkiye ile bağlarımız hep güçlüydü ve güçlü olmaya devam edecek” dedi.

Kocaeli’de otomasyon ve teknolojiye odaklanacak

Türkiye’nin sadece Prometeon’un en büyük tesisine sahip olmasıyla değil, iç pazar satışlarının büyüklüğüyle de grup için büyük önem taşıdığını vurgulayan Righi, “Türkiye’de hem kamyon lastiklerinde hem de orijinal ekipman pazarında lider konumdayız. Son yıllardaki yatırım kararlarımıza bakıldığında ne kadar doğru ve yerinde stratejik kararlar aldığımız görülüyor. Türkiye’nin grubumuz içindeki stratejik konumunu güçlendirmiş olduk. Türkiye’deki iç pazara güveniyoruz. Önümüzdeki dönemlerdeki yatırımlarımız daha çok otomasyon, teknoloji ve esnekliğimizi atırmaya yönelik olacak. Türkiye geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte büyüme stratejimizin merkezinde, kalbinde yer alan bir ülke olmaya devam edecek” diye konuştu.

Ar-Ge’de öncü rol üstleniyoruz

Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölgesi CEO’su Gökçe Şenocak, Prometeon’un yeni çağında Türkiye olarak önemli bir role sahip olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olarak 1960 yılından başlayarak çok önemli başarılar kaydettik. Türkiye Ar-Ge merkezimiz Prometeon markalı ürünlerin geliştirilmesinde öncü rol üstleniyor. Tüm bu çabalarla 2022 senesinde Serie 02 lastiklerimize Prometeon Mühendisliği damgasını ekledik. Teknolojik olarak bağımsızlığımızı ilan ettik. Artık marka olarak da bağımsızlığımızı ilan ediyor; global anlamda kendi markası olan bir üretici halini alıyoruz.”

Her yıl cirolarının yüzde 3’ünden fazlasının Türkiye'deki Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıklarını belirten Şenocak, “2040’ta karbon nötr olmayı taahhüt ettik. 2017’den bu yana kapasitemizi iki katından fazla artırmamıza rağmen enerji kullanımımızı yüzde 25 azalttık. Ürünlerimiz için yüzde 100 sürdürülebilir malzeme kullanmak istiyoruz” dedi.

Prometeon markasının lansmanı ile birlikte, Serie 02 hem Avrupa’da hem de Türkiye’de bölgesel kullanım için yeni bir model sunuyor. Prometeon markalı R02 Proway’in yanı sıra R02 Proway M1 zorlu saha şartlarının söz konusu olduğu pazarlara özel olarak geliştirildi. 2022'de piyasaya sürülen Serie 02 teknolojisini daha da ileri taşıyarak tasarlanan bu ürün, 6 binden fazla lastiğin test edildiği, her türlü hava ve yol koşulunda 200 milyon kilometreden fazla mesafenin kat edildiği yoğun bir Ar-Ge programı ile geliştirildi. Serie 01’e kıyasla, yeni Prometeon markalı Serie 02 lastikleri; yüzde 15 daha fazla kilometre ömrü, yüzde 15 daha fazla dayanıklılık, yüzde 20 daha fazla sürdürülebilirlik ve yüzde 20 daha fazla kaplanabilirlik avantajları sunuyor.

%20 daralan pazarda payını artırdı

Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölgesi CEO’su Gökçe Şenocak, lastik pazarına yönelik bilgiler vererek, geçen yılki rekor satışların ardında bu yıl toplam satışlarda yüzde 20’ye yakın daralma beklendiğini dile getirdi. Prometeon’un ise bu dönemde verimlilik odaklı ürünleriyle pazar payını yüzde 1’in üzerinde artırdığına dikkat çeken Şenocak, “2020 yılından bu yana Türkiye’de kamyon lastiklerinde kesintisiz pazar lideriyiz. Ford Otosan ve Karsan gibi şirketlerin yanı sıra Habaş’ın araçlarında da bizim lastiklerimiz kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk lastik fabrikası olmanın yanında Türkiye’nin en yüksek ticari lastik üretim kapasitesine (1 milyon 850 bin adet) sahip fabrikasına sahibiz. Üretimimizin yüzden 50’den fazlasını ihraç ediyor, 87 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yapılan bölge yüzde premium bir pazar olan Avrupa” dedi. Bu yıl pazarda yaşanan daralmayı ‘dengelenme’ olarak niteleyen Şenocak, “Bu yıl pazarın 1.7 milyon adetle kapanacağını, 2025’in de 2024 ile paralel olacağını öngörüyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye halen Avrupa’nın en büyük pazarı konumunda” dedi.