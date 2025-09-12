  1. Ekonomim
Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian ve Brussels Airlines’ın uçuş ağ ve BT yönetimini Ocak 2026’dan itibaren ana gruba entegre edeceğini açıkladı.

Lufthansa'dan iştiraklerinin işlevlerini konsolide etme kararı
Lufthansa Grubu’ndan yapılan açıklamada, operasyonel süreçleri iyileştirmek, verimliği artırmak ve rekabet gücünü korumak için Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi iştiraklerin kısa ve orta mesafeli uçuşların ağ yönetimi ile bilgi teknolojisi yönetiminin kontrolünü Ocak 2026’dan itibaren ana gruba devredeceği belirtildi.

Uçak içi ürünler, ikram hizmetleri ve yolcu salonları gibi müşteri deneyimi alanlarında iştiraklerin bağımsızlığının korunacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

