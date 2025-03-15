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Lüks kayıp: Gucci'nin yeni tasarımcısı şirketi 3 milyar dolar eritti!

Balenciaga’nın başarılı tasarımcısı Demna, Kering Group'un en büyük markası Gucci'nin kreatif direktörü oldu. Ancak bu hamle sonrası borsada hisseler yaklaşık 3 milyar dolar eridi.

Haber Merkezi
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Lüks kayıp: Gucci'nin yeni tasarımcısı şirketi 3 milyar dolar eritti!
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Moda dünyasının lüks markalarında son yılların en büyük sürpriz transferlerinden biri yaşandı. Balenciaga’nın tasarımcısı Demna olarak bilinen Demna Gvasalia, Gucci'nin yeni kreatif direktörü olduğu açıklandı.

“Gucci ailesine katılmaktan gerçekten büyük heyecan duyuyorum” diyerek bu hamleyi açıklayan Demna, “Derin bir saygı duyduğum ve uzun zamandır hayranlıkla takip ettiğim bir moda evine katkıda bulunmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

NTV'nin aktardığı Reuters haberine göre, Kering Group bünyesindeki en büyük marka olan Gucci'deki değişim yatırımcıların hoşuna gitmedi.

3 milyar dolar kayıp

Şirket hisselerinde yüzde 13'e varan düşüş görülürken, şirket, cuma günü borsada yaklaşık 3 milyar dolar değer kaybetti.

Analistler, Balenciaga'da başarısıyla tanınan 43 yaşındaki Demna'nın, “zamansız zarafetiyle” ünlü ve çok daha büyük bir marka olan Gucci için riskli bir tercih olduğunu açıkladı.

Yatırım bankası Edmond de Rothschild Avrupa Hisse Senedi Fonu Yöneticisi Ariane Hayate, "Bu şirket içi çözüm, daha iyi seçeneklerin olmaması nedeniyle alınmış gibi görünebilir, ancak Balanciaga'nın başarısı göz önüne alındığında cesur bir harekettir. Zaman gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

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