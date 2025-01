MARS, tüm hesap ve kredi kartı limitlerini MARS Now'da birleştirdi!

Bankalar arası para transferi, tüm ATM’lerden ücretsiz nakit çekimi, kolay para transferi, kartsız QR kod ile harcama ve nakit işlemleri gibi tüm güncel finansal işlemleri zahmetsizce gerçekleştirebilen, neobankacılığın Türkiye’deki temsilcisi MARS, finansal ekosisteme yenilikçi bir bakış açısı sunmaya devam ediyor.

‘MARS Now’ ile ‘Yetersiz Bakiye’ uyarısı son bulacak

MARS Now ile finansal dünyada gerçekten bir dönüşüm yaratmayı hedeflediklerini belirten MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, birden fazla kart ile alışveriş yapma döneminin sona erdiğini vurgularken, MARS Now’ı şöyle anlatıyor:

“Türkiye’de bu ayki verilere göre 128,9 milyon adet kredi kartı kullanılıyor. Bu kadar yoğun kredi kartı taşımanın en büyük sebebi, alım gücünün kredi kartı limitleriyle orantısız hale gelmesi… Yetersiz bakiye, kartlar arası ödeme, hesap karmaşası, ödeme tarihlerine göre kullanım ve zorlaşan takip ile bireysel finans yönetimi ve kontrolü her geçen gün zorlaşıyor. MARS Now işte tam da bu ihtiyaçtan doğmuş bir finansal ürün. MARS NOW sayesinde, istediğiniz banka hesabından ya da kredi kartından aktarım yaparak, yeni limitinizi belirleyerek yetersiz hissetmeden yaşamak artık mümkün. Alışverişiniz esnasında bakiyeniz yetmediğinde MARS, seçtiğiniz karttan eksik tutarı saniyeler içinde otomatik olarak tamamlıyor ve işleminiz kısa süre içinde gerçekleşiyor. Yenilikçi finansal sistemin somut bir örneğini teşkil eden MARS Now, kullanıcılarının günlük finansal işlemlerini daha esnek ve verimli hale getiriyor. MARS, finans dünyasında önümüzdeki yıllarda sıkça karşımıza çıkacak olan kişiselleştirme ve özgürleşme kavramlarına yenilikçi yaklaşım geliştirerek kullanıcılara sunmaya devam ediyor.”

Türkiye’de neobankacılık anlayışının birleştirici ve yenilikçi öncüsü MARS’ın, premium finans deneyimi ile finansal özgürlükler ve ayrıcalıklarından yararlanmakta olan kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaştı.