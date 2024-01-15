Matlı, 2 yılda 400 milyon dolarlık yatırım planlıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye'nin lider yem üreticisi, en büyük 3’üncü lisanslı depolama kuruluşu, en büyük yumurta üreticisi olan Matlı, aynı zamanda beş büyük süt üreticisinden biri. Proyem, Matlı LİDAŞ, Burdan, Keskinoğlu ve Yörsan markalarıyla büyüyen Matlı, geçen yıl 9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Yılı 26 milyar lira ciro ile tamamlayan Matlı, 2024 -2025 yılları içerisinde lojistik, tavukçuluk, gıda alanlarında yeni satın alımlar ve kapasite artırımları kapsamında 400 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Matlı’nın tüm operasyonları içindeki ihracat payı ise yüzde 6 civarında. Keskinoğlu firmasını geçen yıl alarak piliç eti, ileri işlem, pastörize yumurta ve viyol üretimine başladıklarını hatırlatan Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, günlük 400 bin adet piliç eti işleme kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Özer Matlı, “İleri işlem tesislerimizde ise yılda 30 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca, pastörize olarak tam otomatik makinelerde işlenen yumurtaları isteğe göre piyasaya sunuyoruz. Yumurta üretim kapasitemizi ise Keskinoğlu ve Burdan markamızla birlikte günlük 5,5 milyon adede çıkararak ‘Türkiye’nin en büyük yumurta üreticisi’ olduk” dedi. Ardından Yörsan markasını satın alarak süt ve süt ürünleri pazarına da girdiklerini belirten Matlı, burada da 200’e yakın çeşide sahip ürün portföyü, günlük 1.500 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olduklarını aktardı. PL, markalı ve discount kanallarında penetrasyonu her geçen gün arttırdıklarına işaret eden Özer Matlı, “Yörsan’ın geleneklerini ve Matlı’nın yenilikçi yaklaşımını bir araya getirdiğimiz bir üretim modelimiz var. Coğrafi işaretli ürünler konusunda özel çalışmalar yapıyoruz. İhracat pazarları ile ilgili de 2024 yılında hızlı aksiyonlar alacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük yem üreticisi

Özer Matlı, ayrıca 30 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Türkiye’nin en büyük besi işletmelerinden biri olan Bandırma Besi Çiftliği’ni de entegre bir tesis hâline getirmeyi planladıklarını dile getirdi. Matlı, “2024‘de 70 bin baş olarak yüzde 75’lik kapasite artışı gerçekleştireceğiz. Özel besleme modellerimiz sayesinde yüksek kaliteli et üretimi yapabiliyoruz. Hedefimiz kırmızı et ürün işleme tesisleri kurarak ürünlerimizi tüketiciler ile buluşturmak. Karacabey’de 2022 yılında satın aldığımız sebze kurutma tesislerini de bu yıl aktif hale getirerek kurutulmuş meyve -sebze ve baharat üretimi ile yeni bir sektöre adım atacağız” dedi. Türkiye’nin en büyük yem üreticisi olduklarına da dikkati çeken Özer Matlı, 9 üretim tesisinde yıllık 3 milyon ton yem ürettiklerini, 10’uncu yem fabrikasını ise Niğde’de açmaya hazırlandıklarını aktardı. Türkiye’nin en büyük 3’üncü lisanlı depolama şirketi olduklarına da işaret eden Matlı, kapasiteyi 254 bin tona ulaştıracaklarını bildirdi. İzmir’in Aliağa ilçesinde kurdukları Bağyurdu OSB’nin aynı zamanda özel statüdeki Türkiye’nin ikinci OSB’si olduğunu kaydeden Matlı, sürdürülen yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinerek kurulu gücü 250 MW’a ulaştırmayı hedeflediklerini anlattı.