Mavi, büyüme hedefini revize etti

Mavi, daha önce yüzde 75 olarak açıkladığı 2023 yılı büyüme hedefini yukarı yönlü yüzde 80 üstü olarak revize etti.

Mavi'den KAP'a yapılan beklenti revizyonu açıklamasına göre, bu yıl 5 net yeni mağaza açılışı 8 mağazaya çıkarıldı.

FAVÖK marjı için tahminler %18 ± %0,5 (TFRS16 hariç) seviyesinden %19 ± %0,5 (TFRS16 hariç) seviyesine ve %22 ± %0,5 (TFRS16 dahil) seviyesinden %22,5 ± %0,5 (TFRS16 dahil) seviyesine revize edildi.

Net borç/FAVÖK'te net nakit pozisyonu ve yatırım harcamalarında konsolide gelirin yüzde 3'ü olan hedeflerde bir değişiklik yapılmadı.