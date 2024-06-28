May, yeni pamuk tohumunu ABD'de koruma altına aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Pamuk ıslah faaliyetlerini 2008’den bu yana gerçekleştiren MAY Tohum, çiftçilerin, çırçır işletmelerinin yanı sıra tekstil profesyonellerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak, pamuk tohumu sektörüne katma değer yaratabilecek çeşitlerini geliştirmeye odaklandı. Pamuk çeşitleri ve ihracat faaliyetleri ile ilgili konuşan MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hamdi Çiftçiler, “Pamuk Ar-Ge çalışmalarımız kısa sürede çok iyi sonuçlar vermeye başladı. TAGEM iş birliği ile geliştirdiğimiz pamuk çeşitlerimiz MAY455, MAY505 ve MAY344, Türkiye pazarındaki başarısının ardından, ABD’de ve AB ülkelerinde de tarla performansı ve lif kalitesiyle beğeni kazandı. Pamuk ıslah çalışmalarımız kapsamında geliştirdiğimiz yeni çeşidimiz MAY558’in iki yıldır ABD’de GDO’suz pazarda satışını gerçekleştiriyoruz. Ekildiği bölgelerde adaptasyon kabiliyeti, hastalık dayanımı, kuraklık gibi stres faktörlerine toleransı ile iyi performans gösteren MAY558, hasatta gösterdiği yüksek verim ve üstün lif kalite değerleriyle Amerikalı pamuk üreticilerinin beğenisini kazandı. Bu süreçte firma olarak biz de ıslahçı haklarının korunması için gerekli çalışmalarımızı tamamladık ve yeni çeşidimiz MAY558 ABD’de koruma altına alındı” diye konuştu.

“Sektöre güvenin artmasına katkı sağlıyoruz”

Hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, pamuk, tatlı mısır ve fasulye türlerinde, uluslararası alanda 200’ün üzerinde tohum çeşitlerinin tescilli olduğunu belirten Çiftçiler, “Türkiye’de geliştirdiğimiz nitelikli tohum çeşitlerimizin global pazarlarda dikkat çekmesi ve tercih edilmesi neticesinde ihracat rakamlarımız her geçen gün artıyor. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge faaliyetleri sonucunda, Türkiye’de geliştirilen çeşitlerin ticari ve lisans satışlarının gelişmiş ülkelerde sınai mülkiyet haklarını alarak ticaret yapma seviyesine gelmiş olmaktan ve global alanda Türkiye tohumculuk sektörüne güvenin artmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.