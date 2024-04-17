Mecidiyeköy'deki Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor
Torunlar GYO TRGYO.IS portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının Denizbank'a satışı için ilişkin görüştüğünü duyurdu.
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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bahse konu satış görüşmelerinin kamuya açıklanması hususunun ertelenmiş olduğu belirtilerek, "17.04.2024 tarihi itibarıyla, Denizbank A.Ş., satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların sona erdiğini ve gerekli izinlerin alındığı hususunu şirketimize iletmiştir. Denizbank ile şirketimiz arasında, satın alma teklifindeki ticari koşullarda mutabakat sağlanmıştır" denildi.