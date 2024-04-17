  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Mecidiyeköy'deki Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor
Takip Et

Mecidiyeköy'deki Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor

Torunlar GYO TRGYO.IS portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının Denizbank'a satışı için ilişkin görüştüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mecidiyeköy'deki Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor
Takip Et

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bahse konu satış görüşmelerinin kamuya açıklanması hususunun ertelenmiş olduğu belirtilerek, "17.04.2024 tarihi itibarıyla, Denizbank A.Ş., satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların sona erdiğini ve gerekli izinlerin alındığı hususunu şirketimize iletmiştir. Denizbank ile şirketimiz arasında, satın alma teklifindeki ticari koşullarda mutabakat sağlanmıştır" denildi.

Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam var mı?' sorusuna yanıtBakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam var mı?' sorusuna yanıtEkonomi

 