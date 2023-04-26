MediaMarkt Türkiye, ‘deneyim’ odağını büyütecek

Selenay Yağcı/istanbul

MediaMarkt Türkiye, ‘deneyim’ odağını bu yıl daha da büyütecek. Pandemi sonrasında mağaza ziyaretlerinin düşmek yerine eskiden daha fazla arttığını bunun yanında online satış kanalında da ziyaretlerin düşmediğini ifade eden MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, tüketicilerin artık başka alışveriş deneyimi beklediğini belirtti. Kocabaş, online satışların cirodaki payının henüz yüzde 25 olduğunu kaydetti.

MediaMarkt Türkiye perakendecilik anlayışını değiştirecek yeni bir konsept ile ilk Lighthouse mağazasını Ekim ayında İstanbul Marmara Park’ta açacağını da duyurdu. 6 bin metrekareden büyük mağaza ile odak noktasına müşteri deneyimini alacak. Bu mağazada teknolojiyi tüketicilerle buluşturan deneyim alanları ve markaların en son yeniliklerini sundukları Butikler, Servis & Müşteri Hizmetlerine özel alanlar ve müşterilerin daha keyifli vakit geçirebilmeleri için özel bir kafeterya olacak.

Kocabaş, Lighthouse mağazada, alanında yetkin uzmanlarla müşterilere en son teknolojileri göstermeyi, üstün müşteri hizmeti sunmayı ve benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefledikleri söyledi. Google’ın Türkiye’nin En Büyük Perakendecilerini dahil ettiği Bütünleşik Kanal Araştırmasında Deneyim 1.’si seçildiklerini de hatırlatan Kocabaş, Lighthouse mağazalarının dünyada 6 farklı şehirde olduğunu ve Türkiye’de önümüzdeki ikincisini de açmayı planladıklarını açıkladı.

Deneyim şampiyonluğu yol haritası belirlendi

Kocabaş, 2022 yılında global stratejisinde tüketici elektroniği perakendeciliğinden, deneyim elektroniği perakendeciliğine yöneldiklerini hatırlatrak, stratejilerini şöyle anlattı: “Deneyim şampiyonluğu yol haritamızı 4 ana başlık altında şekillendirdik. Bütünleşik kanal yaklaşımıyla, mağazalarımızda ve tüm dijital platformlarda sunduğumuz Alışveriş Deneyimi; sağladığımız servis ve hizmetlerde Kullanım Deneyimi; işini seven uzman çalışanlarımız için Çalışan Deneyimi; sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak Sosyal & Çevresel Etki Deneyimi. Hedefimiz bu alanların tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak.”

Türkiye’de 55 mağazada MediaMarkt Barista köşemiz bulunduğunu ifade eden Kocabaş, “Mağazamızda alışverişe gelen müşterilerimiz, kahve makinesi satın almadan önce, diledikleri kahve makinesinde yapılmış kahveleri deneyimleyebiliyor veya ikram kahvelerin tadına bakabiliyor. Bu deneyim sayesinde müşterilerimiz satın almadan önce ürünün performansından emin olabiliyor.

Zamanında teslimat performansımızda yüzde 99 oranında başarı elde ettik. 81 ilde kapıdan iade alımı hizmetimiz bulunuyor. Küçük ürün gruplarında saatli teslimat gerçekleştiriyoruz. Müşterlerimize, ‘eskiyi ver yeniyi al’ dediğimiz geri alım olanağı sunarak, ürün yaşam döngüsünü uzatıyoruz. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak telefon kategorisinde müşterimizin ürünü arızalandığında tamiri yapılana kadar ikame ürün verebiliyoruz ve ikame ürün gamımızı da genişletmek için çalışıyoruz.”

Çalışan Deneyimini en üst noktaya taşımak için çalışanları teknoloji ile donatarak, eğitim ve gelişimlerine yatırım yaptıklarını Kocabaş, “Canlı ve interaktif tedarikçi ürün eğitimleri ve kategori bazlı eğitimler veriyoruz. Her çeyrekte en az 40 eğitimimiz oluyor” dedi.

3 ayda 3 mağaza daha açacak

Türkiye pazarına girdiği ilk günden itibaren büyümesini sürdüren MediaMarkt, bugün 29 ilde 91 mağazada 230 bin metrekarenin üzerinde bir alanda hizmet veriyor. Geçen günlerde Ankara’da Panora AVM içerisinde Türkiye’deki 91. mağazasının açılışını gerçekleştiren MediaMarkt, önümüzdeki 3 aylık dönemde Alanya, Antalya ve Isparta’da mağazalar açacak. Şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye’de 100 mağazaya ulaşmayı planlıyor.

En hızlı büyüyen ülke Türkiye

MediaMarktSaturn Perakende Grubu, Avrupa’da 13 ülkede, 1.000’den fazla mağazasında 45 binden fazla ürün çeşidiyle tüketicilerle buluşuyor.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun 2022 mali yılı cirosu 21,8 Milyar euroya ulaştı. MediaMarkt Türkiye ise grup içinde yine en hızlı büyüme gösteren ülke oldu.

2022 yılı Ekim ayından bugüne kadar olan sürede yüzde 10’luk bir artış ile istihdam ettiği kişi sayısını 3 bin 315’e çıkardı.

Yılda 300 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sadakat programı MediaMarkt CLUB’ın üye sayısı 4.5 milyona ulaştı. Enerji tüketimi kaynaklı karbon ayak izini önümüzdeki 5 yılda yüzde 20 azaltmayı planlıyor. 100’den fazla çevre dostu ürün adedini 2023 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

Tüketici elektroniği pazarı 300 milyar TL olacak

Kocabaş'ın verdiği bilgilere göre; Tüketici elektroniği pazarını büyüten, eğlence sağlık evde temizlik evden çalışmaya yönelik kategoriler oldu. Hava temizleyici, robot süpürge, airfryer, tam otomatik kahve makinaları gibi son teknoloji ürünler de pazarın büyümesini sağlıyor. Tüketici de değişiyor. Tüketicilerin yüzde 44’ü 'kendimi iyi hissetmek için alıyorum’ diyor. Tüketici elektroniği pazarı 2022 yılında 210 milyar TL’lik büyüklüğüne ulaştı. Bu yıl da pazar büyüklüğünün 300 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.

Kategori olarak baktığımızda IT, küçük ev aletleri ve süpürgede büyüme gözlemleniyor. Son 3 yılda pazarın enflasyonun üzerinde büyüdü. Ekim 2022’den bu yana adetsel büyüme Türkiye’de yüzde 17’lerde. Büyüme kalıcı olarak görünüyor. Tüketici elektroniği, kredi kartı harcamalarında pandemiden önce yüzde 4 paya sahipti, pandemide 8-9 paylarla en çok paya sahip sektörlerden oldu. Pandemiden sonra da çok geriye gitmedi aynı seviyelerde devam etti. Türkiye’nin sosyoekonomik ve demografik yapısı pazarın Türkiye’de büyümeye devam edeceğini gösteriyor.