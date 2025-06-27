Pluxee Türkiye, Kobi üye iş yerlerine sağladığı iş hacmini 3 katına çıkarmayı hedefliyor

Yan haklar dünyasının lider şirketi Pluxee, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’leri destekleme vizyonuyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.Pluxee küresel olarak KOBİlere sadece hizmet sunmakla kalmıyor; aynı zamanda KOBİleri aktif üye işyeri olarak ekosistemine dahil ederek ekonomik katkı sağlıyor. Pluxee, sadece yemek kartı çözümüyle KOBİ üye iş yerlerine her yıl küresel olarak 6,2 milyar Euro’luk ticari hacim sağlıyor. Bu hacmin 2026 mali yılı sonuna kadar 8 milyar Euro’ya çıkarılması hedefleniyor. Pluxee, hem müşteri hem üye işyeri olarak en büyük paydaşı olan KOBİlere, sunduğu dijital ve tasarruflu çözümlerle destek olmayı sürdürüyor.

KOBİ'ler hem müşteri hem çözüm ortağı

Hem üye iş yeri hem de müşteri olarak KOBİleri ekosisteminin merkezinde konumlayan Pluxee, sadece yemek kartı çözümüyle Türkiye’de küçük esnaf ve işletmeler için sağladığı iş hacmini 2028 sonuna kadar 3 kat artırmayı hedefliyor. İşletme gelirlerinin yüzde 40’a varan oranını yemek kartlarından sağlayan küçük ve orta büyüklükteki lokanta, kafe, büfe ve restoranlara düzenli tüketici akışı sağlayan şirket, bu trafik artışı ile dolaylı istihdama da 50bin kişilik katkı sağlamayı amaçlıyor.

KOBİ varsa hayat var

Pluxee Satış Genel Müdür YardımcısıKoray Bozkurt, şirketin global sürdürülebilirlik hedeflerinde KOBİ’lere sağlanan ticari hacmi artırmanın ana hedeflerden biri olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Pluxee olarak, hem globalde hem Türkiye’de KOBİ’leri desteklemek en öncelikli stratejik hedeflerimiz arasında. Bu yıl 27 Haziran Dünya KOBİ Günü’nde bir kez daha altını çiziyoruz: KOBİ varsa, hayat var. KOBİ’ler yalnızca Türkiye’nin değil, aslında tüm dünyanın ekonomik ve sosyal omurgası. Birleşmiş Milletler’e göre; dünya genelindeki işletmelerin %90’ını KOBİ’ler oluşturuyor. Türkiye’ye baktığımızda da tablo farklı değil, hatta çok daha güçlü. KOSGEB’in verilerine göre, ülkemizdeki girişimlerin %99,7’si KOBİ. Bugün, dijitalleşmeve yeteneği elde tutmak KOBİ’lerin en öncelikli gündem maddeleri arasında. Biz de dijital çözümlerimizle KOBİlerin çalışanlarına sundukları deneyimi iyileştirirken tasarruf etmelerine olanak sunuyoruz. Örneğin, Pluxee yemek ile %100’e varan, Pluxee Hediye ile %45’e varan vergi tasarruf oranları ile KOBİ müşterilerimiz hem personelini elde tutuyor hem demaliyet avantajı elde ediyor.Bir KOBİ Pluxee üzerinden sipariş girişi yaptığında çalışanlarına anında SMS ile bilgilendirme sağlıyoruz. Dijital altyapımız ile sözleşmeden siparişe tüm süreci beş dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz; bu sayede KOBİler yardımlarını çalışanlarına dakikalar içerisinde ulaştırabiliyor. Bu hızlı süreç yönetimi ve teknoloji kullanımının KOBİ’ler arasında her geçen gün yaygınlaşmasıyla Hediye ürünümüzde işlem hacmimiz son 2 yılda 8 kat artış gösterdi. Kısacası, sağladığımız danışmanlık ile sadece bir çalışan deneyimi dönüşümü değil; verimlilik, bağlılık ve tasarruf odaklı bütünsel bir KOBİ dönüşümü sunuyoruz.”