  3. Meksikalılara satılmıştı: Borusan Otomotiv, Araba Sepeti'ni alıyor
Meksikalılara satılmıştı: Borusan Otomotiv, Araba Sepeti'ni alıyor

Otomotiv markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Borusan Otomotiv, ikinci el piyasasının önemli oyuncusu Araba Sepeti’nin hisselerini alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’de ikinci el otomotiv piyasasının önemli oyuncularından Araba Sepeti’ni satın alarak Türkiye'ye adım atan Meksikalı Kavak, 4 yıl aranın ardından bu şirketteki hisselerini devretme kararı aldı.

Kavak Holdings’in kontrolünde olan Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık şirketinin tek kontrolünü Türkiye’nin önde gelen gruplarından Borusan devralıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, anlaşma tamamlandığında Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ’de direksiyona Borusan Grubu ve GIWA Holding GmbH & Co. KGaA’nın ortaklığı olan Borusan Oto geçecek.

Meksika'nın ilk unicorn’u

Japon SoftBank Group Corp tarafından desteklenen Kavak, 2016 yılında Carlos Garcia Ottati, Looreanne Garcia Ottati ve Roger Laughlin tarafından kuruldu.

2020 yılında 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, Meksika'nın ilk unicorn’u oldu. 8,7 milyar dolarlık değerlemesiyle Kavak, Eylül 2021 itibarıyla Latin Amerika'nın en değerli ikinci unicorn’u oldu. Türkiye’ye Carvak markasıyla gelen şirketin toplamda 8 bin çalışanı bulunuyor.

41 yıllık iş birliği

Borusan Holding ve Almanya’da faaliyet gösteren Giwa Holding’in ortaklığı olan Borusan Otomotiv, 1984 yılından bu yana BMW’nin Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Şirketin marka şemsiyesine 1998’de Land Rover, 1999’da otomobil MINI ve 2014’te Jaguar katıldı.

