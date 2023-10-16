Metro Türkiye, 500 milyon TL'lik GES projesinin ilk fazını tamamladı

Tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan Metro Türkiye, 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda adımlarını hızlandırdı. 2023’ü “Yeşil Enerji Yatırımlarında Genişleme Yılı” olarak ilan eden Metro Türkiye, bu kapsamda “30 mağazaya 30 MW” sloganıyla gerçekleştirdiği güneş enerjisi sistemi (GES) yatırımının ilk fazını tamamladı. İlk fazda yer alan 15 mağazanın çatılarına ve otopark gölgeliklerine kurulumu yapılan panellerle 18 MW’lık kurulu GES gücüne erişen Metro Türkiye, bu mağazalarının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 70’ten fazlasını yenilenebilir enerji ile sağlamaya başladı. Projenin 2. faz çalışmalarına geçen Metro Türkiye, 500 milyon TL değerindeki GES yatırımı tamamlandığında yaklaşık 110 bin kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelen toplam 30 MW üretimi gerçekleştirerek, 30 mağazasında kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 60’ını temiz enerjiyle karşılamış olacak. Bu sayede 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton karbon emisyonunun önüne geçip karbon ayak izini 14 bin tona düşürerek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacak.

18 MW’lık kurulu GES gücü kazandı

Türkiye’de faaliyete başladığı 1990’dan bu yana sürdürülebilirliği tüm işlerinin merkezine koyan Metro Türkiye'nin 2023’ü yeşil enerji yatırımlarında genişleme yılı ilan ettiğini hatırlatan Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, “30 mağazaya 30 MW” hedefiyle çıktıkları yolda önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi. Türkiye’nin 21 şehrinde 37 mağaza ile hizmet veren Metro Türkiye’nin GES yatırımının teknik olarak gerçekleşebileceği 30 mağaza belirlemesinin ardından projeyi hızla devreye aldıklarını vurgulayan Aracıoğlu, “Toplam 500 milyon TL’lik GES yatırımımızın İstanbul Merter ve Pendik, Ankara Etlik ve Batıkent, İzmir Çiğli ve Gaziemir, Antalya Kepez ve Alanya ile Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Denizli, Bodrum olmak üzere 15 mağazamızı kapsayan ilk fazını tamamladık. Bulundukları yere ve koşullara göre değişmekle birlikte, bu mağazalarımızın enerji ihtiyaçlarını yüzde 80, yüzde 90 hatta yüzde 100’e varan düzeyde GES ile karşılama şansına kavuşması, daha yeşil bir gelecek için çok değerli. İlk fazda kurulumunu tamamladığımız Ankara Etlik mağazamızın enerji ihtiyacının tamamının yapılan yatırımla elde edilmesi, ne kadar doğru bir adım attığımızın göstergesi.” dedi.

Projede ilk fazın hayata geçirilmesiyle 18 MW’lık kurulu GES gücü kazanmış olduklarını dile getiren Aracıoğlu, “Bu, 15 mağazamızın yıllık elektrik ihtiyacının ortalamada yüzde 70’ten fazlasını yenilenebilir enerji ile karşılayabildiğimiz anlamına geliyor. 2024 sonunda tamamlamayı planladığımız yatırım kapsamında 2. faz çalışmalarına da ara vermeden başladık. 2040’ta karbon nötr olma yolunda ilerlerken, karbon ayak izimizi 14 bin tona düşürmüş olacağız. Hedefimiz ise elbette enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü güneşten karşılamak amacıyla GES yatırımımıza devam etmek.” diye konuştu.

Global hedefin yüzde 40’ını tek başına karşılayacak

30 mağazada 30 MW’lık hedefe ulaşmanın bünyesinde yer aldıkları Metro AG açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Aslı Aracıoğlu, “Yaptığımız yatırımla, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde GES ile 2030’a kadar 80 MWp’a ulaşmayı hedefleyen Metro AG için oldukça değerli bir rol üstleniyoruz. Metro Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz projemiz ile global olarak belirlenen hedefin yüzde 40’a yakınını ülke olarak tek başımıza karşılamış olacağız. Hem Metro Türkiye hem de ülkemiz adına böyle değer yaratmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.” dedi.