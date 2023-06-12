Metro Türkiye, küçük işletmelerin 30 ton alabalığını raflarına taşıdı

MEHMET HANİFİ GÜLEL/MUĞLA

Sürdürülebilir balıkçılık vizyonu doğrultusunda küçük ölçekli geleneksel aile balıkçılığını desteklemeyi amaçlayan Metro Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ile “Ölçekte Küçük, Değerde Büyük’’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında verilen eğitimler ve teknik desteğin ardından yetiştirilen alabalıklar raflarda yerini almaya başladı. Küçük ölçekli üreticilerden tedarik ettikleri alabalıkları raflarına taşıdıklarını ifade eden Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “İlk yılını geride bırakan projemiz sayesinde hem ticari motivasyonu sağlayarak üreticilerimizin desteklenmesine hem de sürdürülebilirliğe katkı sağladık. Mart ayından bu yana küçük ölçekli üreticilerden temin ettiğimiz 30 tona yakın alabalığı tüketicilerle buluşturduk. Şimdi ise raflara taşıdığımız alabalıkların profesyonel mutfaklarla buluşturulmasına ve böylece yeme içme ekosisteminde de tüketiminin artmasına odaklandık” dedi.

Metro Türkiye olarak, izlenebilirlikten hayvan refahına, gıda atıklarının önlenmesinden sürdürülebilir balıkçılığa ve yerel üreticilerin ürünlerinin desteklenmesine kadar birçok alanda sektörlerine öncülük eden çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Alkaç, balığı yalnızca ticari bir ürün değil, gelecek nesillere bırakılması gereken bir değer olarak gördüklerini ifade etti. “Denizlerimizdeki balıkların sürdürülebilir olması için kültür balıkçılığının da önemli bir başlık olarak ele alınması gerekiyor” diyen Alkaç, “Bu nedenle balıkçılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması adına hem denizlerimizdeki hem de çiftliklerdeki balıklara yönelik ‘Kızına Bak Anasını Al’, ‘Palamutlar Nerede?’, ‘Bugünün Balığını Yarına da Bırakalım’ ve ‘Yediği Önünde Yemediği Yarında’ projelerimiz ile denizlerdeki balık stoklarının ve türlerinin korunması amacıyla sürdürülebilir balıkçılığı 2010 yılından beri satın alma politikamızın odağında tutuyoruz” diye konuştu.

Küçük aile balıkçılığı destekleniyor

Küçük ve geleneksel aile balıkçılığını korumak ve alabalığa sektörde hak ettiği değeri vermek amacıyla proje kapsamında bölgedeki 25 küçük ölçekli üreticiye bir gün boyunca eğitimler verdiklerini anlatan Alkaç, “İlk etapta pilot olarak 4 üretici ve 1 paketleme tesisi olmak üzere 5 küçük işletme ile devam ediyoruz. Bu işletmelerin gıda güvenliği ve sosyal uygunluk seviyelerini belirlemek amacıyla ön denetimler düzenlendi. Ayrıca ürünler raf ömrü ve yasal gıda güvenliği kriterlerine uygunluk açısından Metro Türkiye tarafından bağımsız akredite laboratuvarlarda analiz ettirildi. İlerleyen dönemde talebe bağlı olarak daha fazla üretici ile çalışmaya da açığız” bilgisini verdi.

Alabalık tüketimi artırılacak

Küçük üreticiden temin ederek raflara taşıdıkları alabalıkların profesyonel mutfaklara da daha fazla girmesine ve böylece ekosistemde bilinirliğinin ve kullanılırlığının artmasına odaklandıklarına da değinen Alkaç, 8 yıl önce hayata geçirdikleri Gastronometro’da şefleri ile yeme – içme sektörüne bu konuda yol göstermek amacıyla alabalık kullanarak özel tarifler hazırladıklarını söyledi.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım ise söz konusu projenin üreticiden tüketiciye uzayıp giden gıda arz zincirinde küçük ölçekli aile işletmelerinin geleneksel üretimlerinin pazara uygun hale getirilmesi anlamında oldukça faydalı olduğunu vurguladı.

FAO’dan yetiştiricilerine destek

Proje kapsamda Muğla ilinde alabalık alanında küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi ve alabalık yetiştiriciliğinin potansiyelini ortaya çıkarmak için Metro Türkiye ile bir araya geldiklerini kaydeden FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu, “Proje ile aile işletmelerine ait küçük ölçekli alabalık çiftliklerinin bu konuda bilgilerini artırarak sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını artırdık. FAO olarak Türkiye’nin en önemli su ürünlerinden biri olan alabalığın hak ettiği ilgiyi görmesi ve her kesimden tüketicinin tercih sebebi olmasına katkı sağlıyoruz” dedi.