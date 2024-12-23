Ülkemizde 1990 yılından bu yana yeme içme sektörünün önde gelen iş ortağı olarak hizmet veren perakende şirketi Metro Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Şirkette İK Grup Müdürü olarak görev yapan Sevda Çetinkaya, Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde, 20 şehirdeki 35 mağazasında 4 bin 500’e yakın çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Metro Türkiye’nin tüm İnsan ve Kültür stratejileri ve süreçlerinden sorumlu olacak Çetinkaya, bu görevine ek olarak yönetim kurulunda da üye olarak yer alacak.

Sevda Çetinkaya kimdir?

Kariyerine 2005 yılında PwC'de İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri'nde başlayan Sevda Çetinkaya, Eczacıbaşı Topluluğu'nda farklı İK yönetimi görevlerinde çalıştı. Metro Türkiye'ye Nisan 2020'de İnsan ve Kültür Grup Müdürü rolü ile katılan Sevda Çetinkaya, özverili çalışmaları ile birçok önemli projede sorumluluklar üstlendi. Çetinkaya, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü olarak çalışmalarına, “mükemmel kurum kültürü ve çalışan deneyimi” yaratma vizyonuyla devam edecek.