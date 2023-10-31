MİA Teknoloji, sağlık alanındaki yazılımlarının lisans haklarını sattı

ANKARA (EKONOMİ) – Yazılım şirketi MİA Teknolojiden yapılan açıklamada, sağlık alanındaki yazılımların lisans haklarını ABD’de kurulu MIA Tech Corp.’a devredildiğini; bu şirketin de yüzde 51 hissesinin ABD’li yatırımcı firmaya satılmasına yönelik bir niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, ABD’deki iştirakin yüzde 51 hissesinin bedelinin 46 milyon dolar olarak belirlendiği duyuruldu.

İştirak hisselerini almak üzere görüşülen ABD’li şirketin ismi verilmezken, küresel bir yatırım şirketi olduğu, kaydedildi.

Şirketin Ar-Ge, inovasyon, yazılım geliştirme, entegrasyon ve çözüm sağlama alanlarında çalıştığı ve Türkiye dışında Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve Fas’ta faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada sağlık alanında sahip olunan yazılımların lisans haklarının ve ABD’de kurulu şirket iştirakinin konu olduğu belirtildi.

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal, nihai anlaşma için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, “MİA Teknoloji olarak sağlık bilişimi alanında hizmet ve tedarik zinciri işlevlerini kolaylaştıran ve ülke sağlık sisteminin yazılımsal ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sektörde var olan 17 yıllık bir deneyimimize güvenerek piyasadaki değişen ve gelişen taleplere teknolojik çözümlerimizle dönüş yapıyoruz. Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını kapsayarak hastanelerin günümüz rekabetçi ortamına ve teknolojik gelişmelerine ayak uydurmasını sağlayacak birçok yazılım projesini hayata geçiriyoruz.” dedi.