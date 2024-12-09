"MİANKA Projesi ile Ankara ticari merkez kimliğine kavuşacak"

Mehmet KAYA / ANKARA

Projeyi yürüten Ankara MİA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziya Kahraman EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada şirketin sahip olduğu 70 bin 28 metrekare arsada, 2 ayrı etapta aşamalı olarak yatırım yapılacağını, birinci etapta halen inşaat faaliyeti devam eden 11 parselden 2’sinde inşaatın tamamlandığını, 5 parselde devam ettiğini ve 3 parselde de inşaata başlama aşamasında olduklarını söyledi.

Projenin inşaata başlanan ve başlama aşamasında olan kısmı için 11 milyar 580 milyon TL’lik yatırım planlandığını belirten Kahraman, ikinci etap için imarı tamamlanan 34 parsel için planlanan proje kapsamında her bir parselde 4 milyar 3 milyon TL’lik yatırım tahmini yapıldığını kaydetti. Mehmet Ziya Kahraman, projenin İskitler’in oto sanayi ve ticarethanelerin taşınması sonrası çöküntü ve suçla gündemde olduğu 2006’da oluşturulmaya başlandığını, 2012’de imarının yapıldığını ve daha sonrasında kentsel dönüşüm yasası ile hızlandığını belirterek, “Şehrin en önemli noktasının yenilenmesi, Ankara için önemli bir gelişim olacaktır; bu dönüşüm, bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamına da katkıda bulunarak, başkentin genel yapısını güçlendirecek” dedi.

Ankara sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm ve kalkınma amaçlanıyor

Sektörel çeşitlilik ve iş birliği yaklaşımıyla projenin geliştirildiğini belirten Kahraman, konumu itibariyle her türlü şehir içi ve şehir dışı ulaşımın yanında, Ankara’nın tarihi merkezlerinin ortasında bir alan olması nedeniyle de şehircilik açısından önemli bir katkı vereceğini vurguladı. Kahraman, “Ankara’nın merkezi anlamında belirgin bir netlik bulunmuyor. Kentin gelişen bölgelerinde kendi içinde bağımsız ticari merkezler oluşmuş durumda. MİA Projesi’nin tamamlanmasıyla Ankara gerçek anlamda bir ticari merkez kimliğine kavuşacak, bu da şehrin sosyal ve ekonomik altyapısını güçlendirecek.” Diye -konuştu.

Projeyi sadece gayrimenkul yatırımı değil, Ankara’nın sürdürülebilir kentsel dönüşümü ve sosyal kalkınması hikayesi olarak gördüklerini söyleyen Kahraman, bölgenin sosyo kültürel ve eğitim-sağlık fonksiyonları ve sosyal yaşamına da etki edeceğini belirtti. Bölgenin trafiğe etkisi için proje başlatılmadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gazi Üniversitesi’ne ulaşım master planı hazırlattığını buna göre hareket ettiklerini kaydeden Kahraman, bölge içindeki ulaşım için tramvayın dahi planlandığını söyledi.

Türkiye’nin en büyük oto AVM’si ve açık hava konseptli AVM’si yapılıyor

Birinci etaptaki binaların inşaatının hızla devam ettiğini belirten Kahraman, bunlar arasında içinde araçların da hareket edebileceği, Türkiye’nin en büyüğü olacak Autoverse adını verdikleri otomobil ticaret ve diğer hizmetlerinin bulunduğu oto AVM’nin de bulunduğunu kaydetti. Ziya Kahraman, ayrıca yine Türkiye’deki en büyük açık hava yaklaşımlı AVM’nin yanısıra, Kahraman, bunun yanında, otel, AVM, cadde sosyal-ticari alanlar, rezidans, iş merkezi şeklinde planlanmış 42 kata kadar çıkan yapıların inşaatının sürdüğünü söyledi.