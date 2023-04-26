Microsoft'un Blizzard hamlesine, İngiltere engeli

İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), Microsoft'un video oyun yayıncısı Activision Blizzard'ı satın almasını, anlaşmanın rekabete zarar verebileceği konusundaki endişleri sebebiyle, engellemek için harekete geçti.

Microsoft, Ocak 2022'de 69 milyar dolarlık anlaşmayı duyurmuştu ve bu anlaşma video oyun endüstrisinin tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olarak kabul ediliyordu.

Ancak Microsoft'un bazı rakipleri, şirketin bu anlaşma ile 200 milyar dolarlık oyun pazarında geniş ve müadele edilmesi zor bir kontrol sağlayabileceği konusunda endişeliydi.

Özellikle satın alım, Microsoft'un, Activision Blizzard'ın popüler Call of Duty serisine belirli platformlarda dağıtım erişimini kapatabileceği konusu endişeleri arttırıyordu.

CMA, bu durumun rekabete zarar verebileceği ve tüketicilere daha az seçenek sunabileceği gerekçesiyle satın alımı engellemek için harekete geçti.

Microsoft, CMA'nın itirazına karşı savunma yapacak ve anlaşmanın rekabete fayda sağlayacağını kanıtlamaya çalışacak.