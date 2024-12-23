Migros, Gurmepack'le, geleneksel lezzetler ve dünya mutfağını tüketicilerle buluşturuyor

Gurmepack, Hünkar Beğendi, Tavuk Şiş, Bulgur Pilavı, İrmik Helvası gibi geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinden, Tatlı-Ekşi Soslu Tavuk, Basmati Pirinç Pilavı, Noodle ve Biryani Tavuk gibi dünya mutfağı klasiklerine kadar geniş bir yelpazede yemek seçenekleri bulunuyor. Yemekler, taze malzemelerle hazırlanarak sofralara ulaşıyor.

Modern üretim tesislerinde yüksek hijyen standartları

Migros iştiraki olan Gurmepack, Gebze’de bulunan 6.000 m²’lik modern üretim tesisinde, yüksek hijyen standartlarında el değmeden üretiliyor. Her bir yemek, alanında uzman şeflerin özenli tarifleriyle hazırlanıyor ve gıda mühendislerinin denetiminden geçerek, güvenli bir şekilde tüketiciye sunuluyor. Gurmepack yemekleri, kullanılan teknolojiyle 4°C’de 28 gün boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde ambalajlanıyor. Geleneksel yöntemlerle tencerede ısıtılabilen ürünler, ısıya dayanıklı ve mikrodalga kullanımına uyumlu kapları sayesinde daha pratik bir seçenek olan mikrodalgada da ısıtılıp, tüketilebiliyor.

Sağlıklı ve pratik bir seçenek

Gurmepack, yoğun iş hayatında ev yemeği yemeye vakit bulamayanlar ve sevdikleri için hızlı, güvenilir ve lezzetli çözüm arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. Pratik ambalajlarla sunulan yemekler, mutfakta geçirilen zamanı da azaltırken sofralara mutluluk getiriyor.

Gurmepack yemeklerine, Migros şubelerinin yanı sıra Migros Online, Yemeksepeti Market ve Getir gibi platformlardan kolayca ulaşılabiliyor.