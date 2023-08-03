Migros'tan 1,50 milyar TL net kâr

Migros, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde 1,50 milyar TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 440,8 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Migros, 2023 yılı için yüzde 80-85 olan konsolide satış büyümesi beklentisini yüzde 90 olarak yukarı yönlü revize etti.

Migros'tan yapılan açıklamada göre, daha rekabetçi fiyatlar ve tüm kategorilerde yapılan indirimlerin brüt karlılıktaki etkisiyle 2023 yılı için yüzde 7,0-7,5 mertebesinde olan konsolide FAVÖK marjı beklentisi yüzde 6,5-7,0 olarak revize edildi.

Diğer taraftan, 2023 yılı için 365 olan yeni mağaza açılış hedefi 450 mağazaya yükseltildi.

Migros'un 2023 yılında yapacağı yatırımlar için ayrılan kaynaklar artırıldı ve 2023 yılının tamamında 4,0 milyar TL olan toplam yatırımlar 6,0 milyar TL'ye yükseltildi.

Migros 2023 yılında 10.000 yeni istihdam yaratmayı hedefliyor.