Misyon Bank ve Neo Portföy, saklama hizmetleri için anlaştı

Misyon Bank ‘anakasa’ ismiyle markalaştırdığı saklama ve fon hizmet çözümleri kapsamında; ‘anakasa Portal’ platformunu portföy yönetim şirketi ve saklamacı arasında köprü olarak konumlarken, ‘anakasa mobil’ ile portföy yönetiminde müşteri kazanımını ve yatırım deneyimini dijitale taşıyor. Misyon Bank, Takasbank ve MKK ile tam entegre sistemleriyle, saklama hizmetlerini global güvenlik standartlarında ve ileri teknolojiyle sunuyor.

48,8 milyar TL'lik portföy büyüklüğü ve aralarında tematik fonların da yer aldığı 70 farklı yatırım fonu ile sektörün yenilikçi portföy yönetim şirketlerinden Neo Portföy, Misyon Bank ile iş birliği kapsamında uçtan uca fon işlemleri ve geniş ölçekli saklama çözümlerine ‘anakasa’ üzerinden ulaşacak.

"Orta Doğu ve Afrika Saklama Kuruluşları Birliği AMEDA’ya üye tek Türk bankası olduk"

Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, “Son yıllarda menkul kıymet fonu sayısının 4, GYF ve GSYF sayısının 9 katına çıkması ile piyasada kurumlar, yerli ve yabancı yatırımcılar kaliteli hizmete erişemiyordu. Saklama Bankacılığı bakış açısıyla dünyadaki iyi örnek ve yönelimleri kerteriz aldık, sermaye piyasası paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda sektörün ihtiyaçlarını dinledik ve klasik yöntemler yerine dijital yetkinlikleri içeren “anakasa” çözüm ailesini geliştirdik. Bu hizmetleri bölgesel aktörlere sunma hedefimizin bir parçası olarak, Orta Doğu ve Afrika Saklama Kuruluşları Birliği AMEDA’ya üye tek Türk bankası olduk. Menkul kıymet ve alternatif fonların yanı sıra, hızla gelişen kripto ve token saklama hizmetlerini de yine globalde kabul görmüş çözümleri yerelleştirerek ülkemize kazandırdık. ‘anakasa’ markamız portföy yönetim sektörüne hız, iş çeşitliliği ve maliyet avantajı sunarken; yerli ve yabancı yatırımcıya hem menkul kıymet hem dijital varlıklarına 7/24 erişim ve yönetim imkanı getiriyor. Ülkemizin güçlü portföy yönetim şirketlerinden Neo Portföy, entelektüel birikiminden istifade ettiğimiz ve anlaştığımız ilk kurum oldu. Sermaye piyasalarımızın diğer güzide kurumlarını da ekosistemimize dahil etmeye devam ediyoruz. ‘anakasa’lı olanlar portföy yönetiminde her zaman bir adım önde olacak.” ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılarımızın hayatlarına her geçen gün artan bir enerjiyle temas etmek gayesindeyiz"

Neo Portföy Genel Müdürü Dr. Mustafa Doğan ise “anakasa, ihtiyaç duyulan kapsamlı saklama hizmetlerini bankacılık yetkinlikleriyle birleştirerek sektörde müşteri ve çalışan deneyiminin bir üst seviyeye taşındığı yeni bir dönem başlattı. Sektörün öncü kurumlarından biri olarak müşteri odaklı yaklaşımımız ve ortak akıl felsefemiz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle yatırımcılarımızın hayatlarına her geçen gün artan bir enerjiyle temas etmek gayesindeyiz. Bu konuda; diğer paydaşlarımızın yanında, alanında ilk olan anakasa’yı tercih etmekten dolayı mutluyuz. İş birliğimizin anakasa’nın geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağlayacağına inancımız sonsuz.” dedi.