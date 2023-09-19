Mohombi ile Berk Can Arslan’dan “Zombie” düeti

İsveç asıllı sanatçı Mohombi eylül ayında genç piyano sanatçısı Berk Can Arslan ile Cranberries’in Zombie düeti için bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Berk Can Arslan’ın düet daveti üzerine Türkiye’ye gelen Mohombi, DigiHall Platoları’nda Cranberries’in Zombie şarkısının düet klibi için kameraların karşısına geçti.

Şarkının tanıtım kokteylinin, eylül ayı sonunda Fas Marakeş’te düzenlenecek gece ile yapılacağı açıklandı. Şarkının video klibinin eş zamanlı olarak tüm sosyal medya platformlarında da yerini alacağı bildirildi.

Klibin başrolünde yapay zeka oynuyor

Şarkının klibinde yapay zeka teknolojisinin kullanılacağı açıklandı. Çekimde kullanılan sahne ve ışık ambiyanslarını yapay zeka üstleniyor. Projenin global yapımcı koltuğunda ise Grammy ödüllü global müzik prodüktörü olan Don Weezy ve Tamer Şengül (TAME) yer alıyor.

Dünya klasiği olan “The Cranberries”ın Zombie cover projesinin video koltuğunda ise AYO ve TEO gibi birçok sanatçının yönetmenliğini üstlenen ünlü rap sanatçısı “Tepki” oturuyor.

Lansman 28 Eylül Perşembe “Marakeş”te, düetin video klibi ise 28 Eylül Perşembe Türkiye saati ile 23.00’da başlayacak Fas Marakeş’te düzenlenecek kokteyl ile beraber tüm sosyal medya platformlarında eş zamanlı olarak ilk kez gösterime girecek.