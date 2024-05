Chippin, kampanya ve sadakat programı Joyalty'i tanıttı

Takip Et

Chippin, 22 yıllık CRM tecrübesiyle başta perakendeciler olmak üzere müşterisiyle bağını güçlendirmek isteyen firmalar için CRM ve kampanya orkestrasyonunu kolaylaştıran Joyalty’yi geliştirdi. Joyalty ile firmalar kendi sadakat programlarını ve kampanyalarını self-servis olarak yönetebiliyor. Uçtan uca kampanya ve sadakat programı yönetiminde firmalara büyük kolaylık sağlayan Joyalty, markalara kendisine ait kapalı devre çalışabilen esnek sadakat programları ve uçtan uca kampanya yönetimi altyapısı sunuyor. Böylece firmaların müşteriyle bağ kurmasını pratik ve verimli hale getiriyor.

CRM altyapısıyla müşteriyi tanımanın pazarlama stratejilerinde önemli bir rolü olduğunu ifade eden Chippin CEO’su Sabri İnci, “22 yıllık CRM deneyimimizi Joyalty ürünümüzde bir araya getirdik. Joyalty firmalara sadakat programlarını hızlı bir şekilde hayata geçirme ve çok farklı kurgularda kampanyaları tek bir platform üzerinden uygulama imkânı sağlıyor. Başta perakendeciler olmak üzere bu altyapıdan özellikle gıda, kozmetik, giyim, yapı market, akaryakıt, dayanıklı tüketim, elektronik, turizm, restoran gibi çoklu ürün grupları olan firmalar faydalanabilir. Joyalty sağladığı esnek ve yönetimi kolay altyapısıyla pazarlama, CRM ve IT ekiplerini özgürleştiren bir ürün. Firmalar Joyalty’yle müşteri içgörülerini toplayabiliyor, müşteriye kişiselleştirilmiş teklifler sunabilyor. Üstelik Joyalty mevcut sistemlerle entegre olarak çalışabiliyor. Firmalar self servis ekranlarla ve yapay zekâ destekli yeni nesil veri analitiğiyle birden fazla kanalda, bütünleşik olarak kampanya ve sadakat program yönetimi yapabiliyor. Joyalty ile müşteri temas noktalarından topladıkları tüketici ve alışveriş verilerini merkezi bir veri tabanında toplayabiliyor. Bu sayede, markalar verilere tek ekrandan ulaşabiliyor, self servis kampanya yönetimi ekranlarından kurguladığı 150’den fazla kişiselleştirilmiş kampanyayı anlık olarak tüm kanallarda sunabilme kabiliyetini elde ediyor. Şablon iletişim kurgularıyla CRM manuel olmaktan çıkıyor, etkileşim aksiyonları hızlı ve kolay gerçekleşiyor” dedi.

Veriyi etkili kullanan yüzde 25’in üzerinde kar edebiliyor

Sadakat programlarıyla müşteri bağını aktif olarak kullanan markaların maliyet olarak da büyük kazanç sağladığını açıklayan İnci, “Birçok farklı kanaldan müşteriye ulaşmanın maliyetleri pazarlama alanında yüksek bütçeler gerektiriyor. 1 yeni müşteriyi kazanmak, mevcut müşteriyi elde tutmaya göre 5 kat daha pahalı. Global araştırmalar sadakat programı olan markaların olmayanlara göre yeni müşteri kazanım ve müşteri tutundurmada yüzde 88 oranında maliyet avantajı olduğunu gösteriyor. Verimlilik artışının yanında sadakat programlarına üye müşteriler, diğer müşterilere göre 2 kata kadar daha fazla harcama yapıyorlar. Firmaların sadakat ve kampanya yönetiminde pratik ve kolay aksiyon alabilmesini sağlayan Joyalty ile müşteri verisinin etkili yönetilmesine katkı sağlayarak müşteriyi doğru kampanyayla buluşturmanın

önünü açıyoruz. Firmalar; sadakat ve kampanya yönetimini doğru yürüterek müşteri elde tutma oranında yüzde 5’lik bir artışla, karlılıkta yüzde 25’in üzerinde bir etkiye sahip olabiliyor” dedi.

Pratik ve hızlı kampanya yönetimi sağlıyor

Chippin; Joyalty ile sadakat yönetimi, kampanya yönetimi, hedef kitle yönetimi ve iletişime ek olarak analitik katmanlar sunarak firmaların pazarlama altyapılarını güçlendirmeyi hedefliyor. Joyalty sağladığı yapay zekâ tabanlı analitik modellerle; işletmelerin ürün önerileri, segmentasyon ve tahminsel modeller ile verilerini daha etkili kullanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca doğru müşteriye kişiselleştirilmiş teklifler sunarak firmaların satışlarını artırmasına ve pazarlama bütçelerini daha efektif kullanmalarına katkı sağlıyor.

Hem ulusal ölçekteki markalara hem de KOBİ ve işletmelere operasyonel verimi yüksek, hızlı ve maliyeti düşük pazarlama ürünleri sunduklarını belirten İnci, “Tek bir platform üzerinden uçtan uca sadakat ve kampanya yönetimi gerçekleştirilmesine imkân sağlayan Joyalty, işletmelerin müşterilerine daha kişiselleştirilmiş teklifler sunarak etkileşimini artırmasında ve alışveriş bağını kuvvetlendirmesinde etkin rol oynuyor. Veriyi verimli kullanarak müşteriye özel stratejiler geliştirebilmek rekabette büyük avantaj yaratıyor. Joyalty ile sağladığımız altyapı hem müşteri sadakatini daha ileri seviyeye taşımaya hem de daha pratik ve kolay şekilde yeni müşteri kazanımına yardımcı oluyor. Chippin ile tüketici ve firmalar arasında kurduğumuz köprüyü; karmaşık veri kümelerini anlamlı bilgi bütününe dönüştüren Joyalty ile genişletiyor ve perakendeci ve müşteri arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Joyalty’nin sunduğu CRM hizmetleri halihazırda Türkiye’nin farklı sektörlerdeki lider markalarına hizmet veriyor. Vakko, Rossmann, Opet, Media Markt, Arçelik, Koçtaş, Tofaş gibi CRM referanslarına sahip olan Joyalty’nin CRM hizmetlerinden yılda yaklaşık 130 milyon işlem geçiyor. Joyalty’yle hizmet verdiğimiz portföy ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.