Omega Yem Katkı, ihracat ile büyüyecek

Temel Akbaş / Eskişehir

Omega Yem, çiftlik hayvanlarının vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üretiyor. Ürünler, hayvanların adaptasyon süreçlerini kolaylaştırarak streslerini azaltıyor ve verimlerini artırıyor. Şirket, profesyonel çiftliklerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor.

Şirketin ortaklarından Mehmet Can Alp, "Ürünlerimiz tamamen hayvanların ihtiyaçlarına odaklı olarak rasyonlanmış vitamin ve mineral premiksleridir. Bu ürünler ilaç değildir, hayvanların sağlığını ve verimliliğini artırmak için geliştirilmiştir Her ülkenin özel ihtiyaçlarına göre ürünlerini özelleştiriyor ve distribütörlük odaklı çalışarak uzun süreli ilişkiler kuruyoruz. Omega Yem, Latin Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa’da faaliyet gösteriyor. Son dönemde Asya ve Afrika ülkelerine daha fazla ihracat yapıyor. Japonya, Tayland, Bangladeş, Afganistan, Venezuela ve Brezilya gibi ülkelerle işbirliği içerisindeyiz. Avrupa pazarına daha fazla odaklanmak istiyoruz. Şu anda sadece Bulgaristan'da çalışıyoruz ancak Batı ve Kuzey Avrupa'da da büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Laboratuvar kuracak

Kaliteyi artırmak için kendi laboratuvarını kurmayı ve üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını belirten Mehmet Can Alp, "Şu anda dış laboratuvarlarla çalışıyoruz ancak kendi içimizde kalite kontrolünü daha etkin yapabilmek için laboratuvar kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca üretim kapasitemizi artırarak aylık 20 konteynır üretim hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Omega Yem olarak, grup şirketi haline gelerek büyümeyi ve sektörde daha fazla katma değer sağlayan projelere imza atmayı hedeflediklerini açıklayan Alp, “Önümüzdeki sene 50’inci yılını kutlayan şirketimizde danışmanlık hizmetleri ve ürün taşıma gibi alanlarda daha fazla çalışarak sektörde ilerlemeyi planlıyoruz” dedi.

Türkiye'deki hayvancılığın doğal ve ekonomik zorluklarına da değinen Mehmet Can Alp, devletin sektöre daha fazla destek olması gerektiğini vurgulayarak,” Yerel yetiştiricilere destek olmaya çalışıyoruz ancak iç piyasadaki maliyetlerin ve yetiştiricilerin gelirlerinin düşmesi, ürünlerimizin tercih edilmemesine neden oluyor. Bu durum, hayvancılık sektörünü adım adım geriletiyor" şeklinde konuştu.