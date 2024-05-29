'Kur farkları, vize ve finansman sorunu ihracatçıları zorluyor'

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, kent sanayisini omuzlayan halı sektöründe ihracatçıların yaşadıkları zorlukların bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep Halı Fuarı’nın açılışında konuşan Yıldırım, ihracatçıların yaşadığı ekonomik zorlukları dile getirdi. Yıldırım, yüksek girdi maliyetleri ile boğuşan sanayicinin dış pazarda zorluklar yaşadığını söyledi.

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle 150 firmanın katılımıyla organize edilen Gaziantep Halı Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. TÜYAP, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası destekleri ile Gaziantep-Ortadoğu Fuar Merkezi’nde fuarın açılışı geniş katılımla yapıldı.

“Yatırımcı uzun vadeli plan yapamıyor”

Konuşmasında fuarların kent sanayisine ve tanıtımına değinen Tuncay Yıldırım, halı fuarının sektöre canlılık katacağını söyledi. Yıldırım, halı sektöründe ihracatçıların yaşadıkları zorlukları dile getirerek, “Gaziantep’in temsili ile ilgili önemli bir fuardayız. Dünyanın ayaklarına Gaziantep halısını seren emekçilerimize teşekkür ediyorum. Gaziantep dünya genelinde halıcılıkta marka haline gelmiştir. Ülkemizde parça halı üretim kapasitesinin yüzde 75’i Gaziantep’te bulunuyor. Türkiye halı ihracatının yüzde 83’ü Gaziantep tarafından karşılanıyor. 30 binden fazla kişiye istihdam sağlanıyor. Gaziantep sanayisinin en güçlü kası halı sektörüdür. Finansmana erişimdeki zorluklar, vize sorunları ve kur faizleri rekabet gücümüzü zayıflatan konular. Yüksek faiz, düşük kur politikası, ihracatçıyı her sektörde olumsuz etkilemektedir. İhracat yönlü Gaziantep’te bir an evvel bizim bu sorunu aşmamız gerekiyor ki çarklar durmasın” diye konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti. “Devlet desteklerinin artması, uygun kredi sağlanması gerekmektedir. Yatırımcı uzun vadeli plan yapamıyor. Maliyetler yerel yatırımcıyı kaçıracak duruma ulaştı. Yüksek girdi maliyetleri ile mücadele eden sanayici, dış piyasada zorlanmaya başladı. Vize sorunları had safhada. Ciddi zaman ve kaynak kaybı yaşanıyor. Vize süreçlerinin kolaylaştırılması önemli. Halı sektörünün gücünü kaybetmemesi için üretim süreçlerini dijital çağa uygun hale getirmek gerekiyor. Sürdürülebilir üretim ve çevre dostu üretim için adımlar atmamız gerekiyor. Halı bizim en büyük değerimiz. Bu değeri parlatmak şehir ve bölge ekonomisine katkı sunmak için bu fuarı planladık.”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise Gaziantep’in halı sektöründe başkent olduğunu belirterek, Gaziantep’te fuar sayısını artıracaklarını söyledi. Kaplan, İran, Hindistan, Çin, Endonezya ve Umman’ın stant açtığı fuara 81 ülkeden online kayıt yaptırıldığını ve 2 binin üzerinde katılımcı beklediklerini dile getirdi.