Çinli mermer üreticileri Burdur TSO’yu ziyaret etti

BURDUR

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) Burdur Şube Başkanı Kerim Albayrak ile birlikte Burdur ve Batı Akdeniz bölgesindeki Çinli iş insanları ile bir araya geldi. Ziyarette Çin Halk Cumhuriyetine yapılan doğal taş ihracatı, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

BUTSO Başkanı Keyik, Türkiye ve Burdur’da faaliyette bulunun Çinli iş insanlarının 6 Şubat depreminde yaptıkları çalışmaları unutmadıklarını ve takdir ettiklerini söyledi. Keyik, ‘’Burdurlu mermer üretici ve sanayicimiz ile birlikte Burdur’un mermer ihracatını, doğaltaş sektörü ve ürün çeşitliliği ve mermer sanayinin durumunu görüştük. Mermer sektöründeki güncellemelerde bulunduk. Üreticilerin ve Çinli üreticilerin yaşadıkları sorunları, taleplerini not aldık. Beklentilerimizi aktardık” dedi.

Ziyarette BUTSO Başkan Yardımcısı Hasan Ali Daldal, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yoran ve CRT Mermercilik Şirketi sahibi Kazım Çelik de yer aldı.