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n11, Influencer Programı’nı hayata geçirdi

Türkiye’nin öncü e-ticaret platformu n11, sosyal medya içerik üreticilerine rekabetçi komisyon oranları ile kazanç elde etme ve yüz binlerce iş ortağıyla milyonlarca ürün için iş birliği yapma imkanı sunan Influencer Programı’nı hayata geçirdi.

Haber Merkezi
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n11, Influencer Programı’nı hayata geçirdi
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n11, rekabetçi kazanç oranları sunduğu yeni Influencer Programı’nı tanıttı. Program kapsamında, içerik üreticileri n11’deki ürünleri tanıtıp oluşturdukları linkler aracılığıyla gerçekleşen satışlardan kazanç elde edebiliyor. Influencer Programına, sosyal medya hesaplarında 5 binden fazla takipçisi olan içerik üreticileri katılabiliyor. Program, n11 ürünlerini tanıtarak kazanç elde etme ve yüz binlerce iş ortağının milyonlarca ürününü geniş bir yelpazede sunma fırsatı tanıyor.

Yüksek komisyon oranlarıyla artan kazanç

Influencer Programı kapsamında içerik üreticileri; ev yaşam, kozmetik, moda, anne bebek gibi popüler kategorilerde yüksek komisyon oranlarıyla kazanç elde edilebiliyor. İçerik üreticileri, marka, model, mağaza ve ürün ayrımı olmaksızın n11 üzerinden oluşturdukları linkleri; Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, Telegram ve X gibi çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşabiliyor. Bu geniş paylaşım ağı, içerik üreticilerine daha fazla kazanç fırsatı sunuyor. Programa katılan influencerlar, kazançlarını anlık olarak takip edebilecekleri kullanıcı dostu influencer paneli ile gelirlerini kolayca görüntüleyebiliyor. Bu özellik sayesinde, içerik üreticileri performanslarını hızlı ve pratik bir şekilde izleyebiliyor. Link paylaşımını takip eden 24 saat içinde ise gerçekleşen tüm satışlardan kazanç elde edilebiliyor.n11 Büyüme ve Dijital Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Orhan Tüzinoğlu, “n11 Influencer Programı, içerik üreticilerine kazanç sağlama ve e-ticaret dünyasında fark yaratma fırsatı sunuyor. Programı yayına aldıktan birkaç saat sonra binlerce başvuru aldık. Rekabetçi kazanç oranlarımızla, iş ortaklarımızın satışlarının artmasına katkı sağlamak en büyük hedefimiz” dedi.

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