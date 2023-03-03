Nagarro, MBIS’i küresel ağına katıyor

SAP’nin Türkiye’deki ilk Gold Partneri MBIS, dijital mühendislik alanında 33 ülkede faaliyet gösteren ve 18 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Nagarro'nun küresel ağına katılıyor. Böylece MBIS’in çeyrek yüzyıla yaklaşan deneyimi ve 450 kişilik ekibiyle güçlenen Nagarro için Türkiye’nin hızla büyüyen BT pazarının kapıları da açılıyor.

Türkiye’deki SAP pazarında uçtan uca hizmet sağlayan bir oyuncu olarak faaliyet gösteren MBIS, müşterilerinin teknolojik altyapılarını ve iş süreçlerini en yeni SAP platformlarına taşımalarını sağlıyor. SAP odaklı Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken MBIS, SAP lisans ve danışmanlık hizmeti, bulut hizmetleri, katma değerli çözümler ve uygulama hizmetleri sunuyor.

Hisse devri, Rekabet Kurumu’nun onayı sonrası gerçekleşecek

Konuya ilişkin açıklama yapan MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, hisse devrinin Rekabet Kurumu’nun onayının ardından gerçekleştirileceğini söyledi. Salihoğlu, “Nagarro’nun MBIS’i bünyesine dahil etmek istemesi, 23 yıllık başarı hikayemizin önemli bir göstergesi. Bizler için de bugüne kadar Türkiye’de yerli sermayeyle geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri dünyaya ulaştırma fırsatı anlamına geliyor. Nagarro'nun global uzmanlığını, MBIS’in teknik ve müşteri odaklı yetkinlikleriyle birleştirerek Türkiye’deki müşterilerimizin deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. İşbirliğimizin her iki kuruma ve tüm paydaşlarına faydalı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Ortadoğu’da Türkiye merkezli faaliyetleriyle büyüyecek

Nagarro’nun Genel Müdürlerinden Joerg Dietmann ise şunları kaydetti: “Küreselleşme stratejimiz doğrultusunda MBIS ile imza attığımız bu iş birliği, aynı zamanda Nagarro'nun Türkiye pazarına girişini de temsil ediyor. MBIS ekibinin yetkinlikleriyle güçlenerek bir yandan Avrupa pazarındaki etkinliğimizi artırırken, diğer yandan Ortadoğu’da Türkiye merkezli faaliyetlerimizle büyümeyi hedefliyoruz.”

Nagarro Genel Müdürlerinden Michael Schmidt de “Uyumlu kurum kültürlerine sahip, aynı değerleri paylaşan bu iki kurumun güç birliği, SAP’nin bulutta büyüme ve yeniliklere odaklanma stratejisiyle birleştiğinde, dijital dönüşümün yeni liderlerinden birine dönüşeceğiz.” dedi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.