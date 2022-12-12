Nasdaq-100’e 6 yeni şirket giriyor
Dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq-100’de, altı şirketin endeksten çıkarılacağı, altı yeni şirketin borsaya gireceği açıklandı.
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19 Aralık’tan itibaren Nasdaq-100’de işleme başlayacak şirketler CoStar Group Inc., Rivian Automotive Inc., Warner Bros. Discovery Inc., GlobalFoundries Inc., Baker Hughes Com. ve Diamondback Energy Inc. olarak açıklandı.
Borsadan çıkarılacak şirketlerin ise VeriSign Inc., Skyworks Solutions Inc., Splunk Inc., Baidu Inc., Match Group Inc., DocuSign Inc. ve NetEase Inc. olduğu öğrenildi.
Değişiklikler 19 Aralık Pazartesi günü yapılacak.