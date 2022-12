Nasdaq-100’e 6 yeni şirket giriyor

19 Aralık’tan itibaren Nasdaq-100’de işleme başlayacak şirketler CoStar Group Inc., Rivian Automotive Inc., Warner Bros. Discovery Inc., GlobalFoundries Inc., Baker Hughes Com. ve Diamondback Energy Inc. olarak açıklandı.

Borsadan çıkarılacak şirketlerin ise VeriSign Inc., Skyworks Solutions Inc., Splunk Inc., Baidu Inc., Match Group Inc., DocuSign Inc. ve NetEase Inc. olduğu öğrenildi.

Değişiklikler 19 Aralık Pazartesi günü yapılacak.