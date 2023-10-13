NBR, Salihli’deki yeni fabrikasını devreye alıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de faaliyette olduğu Bursa, Manisa ve Eskişehir’de bulunan üç fabrikası ile 5 farklı lokasyonda beyaz eşya sektöründe dünya devlerinin partneri olarak imalat yapan NBR Makina, fabrika yatırımına devam ediyor. 600’ün üzerinde istihdam ile ekonomiye katkı sunan NBR Makina’nın bugünkü iş hacminin yüzde 90’ını Arçelik, Vestel, Candy/Hoover (Renta) ve Bosch-Siemens ve Whirlpool oluşturuyor. Bursa’da 8 bin metrekare alanda 6 bin metrekarelik fabrikada üretim gerçekleştiren NBR, piyasadaki dalgalanmalara rağmen üretimde yoluna ara vermeden devam ediyor.

2023’e beklentilerin altında başladıklarını söyleyen NBR Makina Genel Müdürü Ercan Konuk, “Yılın ilk yarısında seçim dolayısıyla yaşanan bilinmezlik piyasada bir durağanlığa neden olmuştu. İkinci yarısı ile ekonomide başlayan dalgalanmalara rağmen sipariş akışı devam etti. Son çeyrek itibarıyla siparişlerin üretimi sürüyor. Ancak yaşanan bir nakit akışı problemi var. Bu sürecin aşılması bütün sektörler adına oldukça önemli. 2024’ün ikinci yarısıyla bu sorunu da ülke olarak geride bırakacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini beklesek de büyümemiz global anlamdaki ekonomik bozulmalara rağmen devam ediyor ve NBR olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Döviz kurlarının da etkisiyle ciromuzda önemli bir artış olacağını da öngörüyoruz” dedi.

“Kapasite iki katına çıkacak”

Salihli OSB’deki fabrika yatırımının son aşamaya geldiğini aktaran Konuk, “2022 başında inşaatına başladığımız Salihli OSB’deki 15 dönümlük fabrika yatırımında yıl sonu olmadan ilk holde, 2024 başında da ikinci holde üretime başlamış olacağız. Şu anda fabrikamızın inşaatı tamamlandı ve makine kurulumları yapıldı. Doğalgaz bağlantımız ile ilgili prosedürleri de tamamlandıktan sonra tesisi devreye alacağız. İlk holümüz bize bir kapasite artışı getirmeyecek çünkü oraya mevcut boru hattımızı taşıyoruz. Ancak ikinci holün devreye girmesiyle boru üretim kısmında yüzde yüzlük bir kapasite artışı sağlayacağız. Fabrikadaki istihdamı sağlamak adına ilk etapta buradaki personelimizin bir kısmı bölgeye gidecek. Daha sonra bölge halkından sağlayacağımız istihdam ile üretimimizi sürdüreceğimiz bir geçiş süreci olacak. Salihli birçok bölgenin aksine eleman sorunu yaşanmayan bir lokasyon. Bu da elimizi önemli miktarda güçlendirecek” diye konuştu.