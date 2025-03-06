Sigorta sektöründe kadınların yönetimdeki gücü her geçen gün daha da artıyor. Bunun en son örneği sektörün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu'nda yaşandı.

Sektörün önde gelen şirketlerinden Neova Sigorta'nın Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, TSB Yönetim Kurulu üyesi oldu.

5 üyeden oluşan TSB Yönetim Kurulu'nda AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasının ardından, Neslihan Neciboğlu Hayat Dışı Yönetim Komitesi'ni temsilen yapılan seçimde oyların tamamını alarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Neslihan Neciboğlu, 2012-2014 yılı arasında sektörün önde gelen kadın yöneticilerinden Meral Eredenk’ten sonra TSB Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk kadın yönetici oldu.

"Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını destekliyoruz"

TSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gülen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu’nun TSB Yönetim Kurulu’na katılmasının, sektörde kadınların üst düzey yönetimlerde daha fazla yer aldığını gösteren önemli bir gelişme olduğunun altını çizerek, "Sigorta sektörü, geleneksel olarak erkek egemen bir yapıdan çıkıp kadınların liderlik rollerini daha fazla üstlendiği bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sektörümüzde kadın çalışan oranı oldukça yüksek olmasına rağmen, yönetim kademelerinde kadın temsilinin artırılması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını destekleyen her adımı çok kıymetli buluyoruz. Sayın Neciboğlu’nun bilgi, birikim ve vizyonu ile sektörümüze önemli katkılar sunacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemde sigorta sektöründe kadın yöneticilerin daha fazla yer almasını teşvik edecek çalışmalara devam edeceğiz. Bu güzel gelişmeye istinaden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

Neslihan Neciboğlu: "Kadın liderlerin sektörde varlığının güçlenmesi çok değerli"

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu ise yeni görevine yönelik yaptığı değerlendirmede, sigorta sektörünün, sadece ekonomik değer üreten bir alan olmanın ötesinde, bireylerin ve kurumların geleceğini güvence altına alan çok önemli bir misyona sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu doğrultuda, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu’nda görev almak benim için büyük bir onur ve sorumluluk. Finans sektöründe uzun yıllardır edindiğim bilgi ve tecrübeyi sigortacılığın gelişimine aktararak sektörümüzün daha da güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğim. Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi, sigortalılık oranlarının artırılması ve sigortacılığın toplumdaki farkındalığının yükseltilmesi adına TSB çatısı altında hep birlikte önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Özellikle kadın liderlerin sektördeki varlığının güçlenmesi konusunda atılan her adımı çok değerli buluyorum. Yönetim kadrolarında kadın temsilinin artması, sigorta sektörünün yenilikçi ve kapsayıcı yapısına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu önemli görevde birlikte çalışacağım tüm değerli yönetim kurulu üyelerine ve sigorta sektörüne emek veren herkese teşekkür ederim. Hep birlikte sektörü daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."