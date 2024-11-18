NESTLÈ kahvaltılık gevrekler, Uluslararası Tam Tahıl Günü’nü kutluyor

Tam tahıllar bir yandan yüksek besin maddeleri açısından zengin olmasıyla ön plana çıkarken, araştırmalar tam tahıl tüketiminin tüm yaş grupları için fazla kilo ya da obez olma riskini de azalttığını söylüyor. Farklı araştırmalarda ise; yüksek tam tahıl tüketiminin kronik hastalıklarda ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin azalmasında etkili olduğu gözlemleniyor.

Buradan hareketle tam tahılları, kahvaltılık gevrek ürünlerinin ana malzemesi yapan ve besleyici bir kahvaltı seçeneği sunmak için çalışan NESTLÈ Kahvaltılık Gevrekler; herkesi Uluslararası Tam Tahıl Günü’nü kutlamaya davet ediyor. Sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarında tam tahılın rolüne dikkat çekmeye ve önemini artırmaya adanan Uluslararası Tam Tahıl Günü, bu yıl 19 Kasım’da gerçekleşiyor. 2024 temasının “Daha sağlıklı nesiller için tam tahıllı gıdaları benimsemek” olarak belirlendiği bu özel günde, alanında seçkin kuruluşlar ve uzmanlar, tam tahılların genel sağlık üzerindeki olumlu etkisini vurgulamayı amaçlıyor.

Kılıçal: Tam tahıllara geçiş, rafine tahıllara kıyasla çevresel etkiyi yüzde 20 azaltabilir

Tam tahılların daha fazla tüketilmesinin, tüm yaş gruplarında fazla kilolu veya obez olma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildiğini gösteren bilimsel kanıtların varlığına dikkat çeken NESTLÈ Kahvaltılık Gevrekler Birimi Genel Müdürü Emre Kılıçal, “Araştırmalar, daha yüksek tam tahıl alımının sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Ayrıca, rafine tahıllar yerine tam tahılları tercih etmenin, çevre üzerinde olumlu etki yapabildiği de biliniyor. Son veriler, tam tahıllara geçişin, rafine tahıllara kıyasla çevresel etkiyi yüzde 20 oranında azaltabileceğini gösteriyor” şeklinde bilgi veriyor.

Tam tahıl tüketimi yetersiz kalıyor

Tüm faydalarına rağmen tam tahıl tüketiminin dünya genelinde yetersiz kaldığını belirten Kılıçal, “NESTLÈ Kahvaltılık Gevrekler Birimi olarak, tüketicilerin tercihlerine ve diyet gereksinimlerine uygun tam tahıl içeren çok çeşitli ürünler sunuyoruz. Bu besinler günlük beslenme rutinlerine kolayca eklenebilir ve tam tahılın faydaları artırılabilir. Uluslararası Tam Tahıl Günü vesilesiyle buna dikkat çekmeyi, tam tahıl üretimini ve tüketimini artırmayı hedefliyoruz. Gencinden yaşlısına, tüm yaş grupları için beslenme alışkanlıklarını daha sağlıklı alternatiflere dönüştürmeye katkıda bulunabileceğimize inanıyor, bu özel günü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulunuyor.