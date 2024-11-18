NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener: Yapay zeka küçük yatırımcıya fırsatlar sunuyor

Hayatın pek çok alanında olduğu gibi, finans sektöründeki rolü de her geçen gün artan yapay zekanın, hem veri işleme hem de karar alma süreçlerinde daha fazla kullanılmasıyla sermaye piyasalarının dinamikleri köklü bir şekilde değişiyor. NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, hızla değişen piyasa koşullarına adapte olabilen yapay zekanın esnek stratejilerin geliştirilmesine imkan tanıdığını belirterek “Gelişmiş öngörü gücüyle piyasa analistlerinin iş yükünü azaltan yapay zeka, sadece profesyonel yatırımcılar için değil, küçük yatırımcılar için de daha erişilebilir ve stratejik bir yatırım ortamı oluşturuyor. Bu teknolojinin gelişimi, küçük yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunuyor. Bu durum, piyasa bilgilerine erişimi kolaylaştırarak küçük yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasını sağlıyor” dedi.

Robo-danışmanlık hizmetleri

Bireysel yatırımcıların bu teknolojiden çoğunlukla yapay zeka destekli yatırım platformları aracılığıyla yararlandığını anlatan Şener, “Robo-danışmanlık hizmetleri sunan bu uygulamalar, kullanıcıların finansal hedeflerine ve risk toleranslarına uygun kişiselleştirilmiş portföyler oluşturup yönetiyor. Portföy yönetimi için yatırımcılara yardımcı olan araçlar, yapay zeka kullanarak hisse senedi ve ETF'ler hakkında öneriler sunuyor” diye konuştu.

Finansal okuryazarlığı artırıyor

Hisse senedi analizleri ve piyasa trendlerine dair yapay zeka destekli veriler sunan yatırım platformlarının yatırımcıların, yatırım kararlarını daha bilinçli hale getirdiğinin altını çizen Ergi Şener, şunları söyledi:

“Finansal piyasalardaki hızlı değişikliklere dair erken uyarılar sağlayan ve sosyal medya trendlerini analiz ederek yatırımcıları bilgilendiren uygulamalar öne çıkmaya başladı. Birçok yapay zeka platformu, kullanıcılarına finansal eğitim materyalleri sunarak piyasa bilgilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, yatırımcıların diğer kullanıcıları takip etmesine ve daha doğru stratejiler belirlemesine olanak tanıyan sosyal ticaret platformları, bireysel kullanıcıları daha bilinçli hale getiriyor. Öte yandan küçük yatırımcıların duygusal karar vermesinden kaynaklı riskli işlemleri minimize etmek için yapay zeka tabanlı risk yönetimi araçları kullanılabiliyor.”

Riskler de göz ardı edilmemeli

NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, ayrıca yapay zekanın sermaye piyasalarında daha hızlı ve daha verimli yatırım süreçlerini mümkün kılarken yeni riskleri de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu. Düzenleyici kurumların ve piyasa aktörlerinin bu yeni ekosisteme uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Şener, “Yapay zekanın finans dünyasında yaratabileceği olası çalkantılara ve değişime karşı hazırlıklı olmak, bu teknolojiden maksimum fayda sağlamak için zorunlu hale geliyor. Öte yandan, AI’ın getirdiği hız, analiz kapasitesi ve erişilebilirlik, küçük yatırımcıların büyük oyuncularla daha eşit bir zeminde rekabet edebilmesine olanak tanıyor. Ancak, başarılı olmak için bu araçları yalnızca destekleyici bir rehber olarak, karar zekasını artırıcı bir araç olarak görmek ve uzun vadeli stratejilere odaklanmak şart” şeklinde konuştu. Şener, AI odağında ileriye dönük bir şekilde geliştirilecek regülasyonların sermaye piyasalarının sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynayacağını da sözlerine ekledi.