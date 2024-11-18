Pazarama’da Zip ile banka müşterisi olmadan kredili alışveriş dönemi başladı

Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Pazarama, “kartsız taksitli alışveriş” çözümleri sunan Türkiye’nin önde gelen tüketici finansman şirketlerinden Zip Finansman A.Ş. ile önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye’de bulunan pazaryerleri arasında ilk defa Pazarama’da yer alan Zip ödeme yöntemi ile tüketiciler artık bir banka kartı/kredi kartı sahibi olmaya gerek olmadan kendilerine uygun taksit seçeneği ile kredili ödeme yapabilecek. Tüketicilerin Pazarama üzerinden satın almak istedikleri ürünleri sepetlerine ekleyerek ödeme adımına gelip “Zip Alışveriş Kredisi ile Öde” yöntemini seçmeleri gerekiyor. Bu aşamada tüketiciler; eğer önceden tahsis edilmiş Zip limiti bulunuyorsa limitleri dahilinde alışveriş yapabiliyor, ya da Zip’le yeni tanışıyorsa Zip uygulaması üzerinden limit alarak alışverişlerini tamamlayabiliyor.

Tüketiciler, %2.99’dan başlayan faiz oranları ile anında alışveriş yapma fırsatına sahip oluyor

Tüketicilere rahatça alışveriş yapabilme kolaylığı sunan Zip ödeme yöntemi sayesinde tüketiciler; kredi kartı ihtiyacı olmadan, 18 aya varan taksit ve 3 aya varan erteleme seçeneğiyle, mevcut kredi limiti dahilinde %2.99’dan başlayan faiz oranları ile anında alışveriş yapma fırsatına sahip olurken, dosya masrafı ve sigorta yaptırma zorunluluğu olmaksızın kredi kullanımı yapmış oluyorlar. Kullandıkları kredinin ödemesini ise aylık olarak yapabiliyorlar. Bir alışveriş kredisi olarak konumlanan Zip, müşterilerine özel tahsis ettiği toplam kredi limiti dahilinde alışveriş yapılmasını sağlıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, “Zip Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, tüketicilerimize bütçelerine uygun, esnek ve kişiselleştirilebilir ödeme seçeneği ile ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçladık. Türkiye’deki pazaryerleri arasında Zip’i ödeme yöntemleri arasında tüketicileri ile buluşturan ilk pazaryeri olduk. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde Pazarama müşterileri Zip’le tanışırken, Zip’in kendi müşterilerini de Pazarama’yla buluşturmayı hedefledik. Müşterilerimizin mutluluğu ve faydalarına odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Zip Türkiye CEO’su Burak Elgin ise, “Pazarama ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’de tüketici finansmanı alanında önemli bir yeniliği temsil ediyor. Zip Türkiye olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve esnek finansal çözümler sunmaya devam ediyoruz. Pazarama’nın yenilikçi yaklaşımıyla güçlerimizi birleştirerek, tüketicilere banka kartı veya kredi kartı gerektirmeden alışveriş yapma özgürlüğü sağlıyoruz. Bu çözümümüz ile tüketicilerin alışveriş deneyimini geliştiriyor, teknoloji ve finansı bir araya getiren bu modelin, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hedefimiz, dijital ekonomi ekosistemine değer katmaya devam ederken, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşarak hayatı kolaylaştıran dijital finansman çözümleri sunmaya devam etmek." dedi.

İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.