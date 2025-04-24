Nestle'nin satışları analist beklentilerinin üzerine çıktı

Nestle, tüm pazarlarda ve kategorilerde geniş tabanlı büyüme ile analistlerin beklentilerini aşan daha yüksek satışlar açıkladı.

Nestle yaptığı açıklamada, organik satışların ilk çeyrekte yüzde 2,8 artarak, şirket tarafından derlenen yüzde 2,5'lik konsensüsü aştığını ve geçen yılın aynı çeyreğindeki yüzde 1,4'ten hızlandığını söyledi.

Şirketin satış hacminin temel ölçütü olan gerçek iç büyüme ise yüzde 0,7 oldu. Fiyatlandırmanın satış büyümesine katkısı yüzde 2,1 olurken, bu oran bir önceki yıl yüzde 3,4 idi.

Analistler fiyatların yüzde 1,8, hacmin ise yüzde 0,8 oranında büyümesini bekliyorlardı.

Bir önceki yıl 22,09 milyar frank olan satışlar yüzde 2,3 artarak 22,60 milyar İsviçre frankına ulaştı ve 22,50 milyar franklık konsensüsü geride bıraktı.

Şirket tüm yıl için beklentilerini teyit etti. Şirket, artan yatırımların büyümeyi desteklemesiyle birlikte büyümenin iyileşmesini bekliyor. Şirket, tercih ettiği kârlılık ölçütü olan temel ticari faaliyet kâr marjını yüzde 16 veya üzerinde görüyor.

Nestle CEO'su Laurent Freixe, “Mevcut tarifelerin doğrudan etkisine ilişkin değerlendirmemize ve uyum sağlama kabiliyetimize dayanarak 2025 yılı beklentilerimiz değişmemiştir” dedi.