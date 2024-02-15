Netgsm’den ‘eSIM’e yatırım kararı

Netgsm, 8-9 Şubat'ta Prag'da düzenlenen 7. Dünya eSIM Zirvesi sonrasında Türkiye'de e-SIM altyapısı kurmak için yatırım kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya da eSIM hizmeti verecek altyapılar, GSMA'nın onayı ile kuruluyor. Türkiye'de ise buna ilave olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) da izin alınması gerekiyor. Netgsm'de eSIM altyapısı kurmak amacıyla yatırım yapmayı planlıyor.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, eSIM'in, geleceğin elektronik haberleşme teknolojik altyapısını oluşturan önemli teknolojilerden olduğunu vurguladı.

Öcal, BTK'nın yapılacak eSIM altyapı yatırımları teşvik etmesini beklediklerini, dijital dönüşüm açısından eSIM in yaygınlaştırılmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, makineden makineye(m2m) hatlarının vergisel anlamda teşvik edilmesi de göz önüne alındığında, eSIM'in yaygınlaşmasının teşvik edilmesi amacıyla ucuzlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Zirvede, büyüyen eSIM ekosistemindeki gelişmelere, kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye ve küresel düzenleyici gerekliliklere ayak uydurmaya odaklanıldığını aktaran Öcal, "Mobil bağlantıda devrim yaratan mevcut teknolojik dönüşümleri tartışan, mobil telekomünikasyon bağlantılı cihaz üretimi ve teknoloji çözümleriyle ilgili endüstrilerden üst düzey yöneticileri bir araya getirdi. Zirve, küresel markaların önde gelen profesyonellerinin deneyimlerini paylaşarak eSIM uygulamalarındaki en son trendlerin tartışılmasına imkan sağladı." ifadelerini kullandı.