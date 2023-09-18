Nevpa Otomotiv’den Bursa’ya dev yatırım

ALİ ŞAHİN/BURSA

Treyler üst yapı ekipmanları üretiminde 70 yıllık tecrübesi ile Türkiye’de sektörünün lider firması olan Nevpa Otomotiv, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Bursa OSB) gerçekleştirdiği yeni yatırımıyla büyümesini sürdürüyor. Bursa’da ilk yatırımını 2011 yılında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) gerçekleştiren firma, Bursa OSB’de inşası devam eden yeni fabrikasıyla üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıracak. Yüzde 100 özsermaye ile gerçekleştirilen yatırımın 2024 yılının mart ayında devreye alınması planlanıyor.

“Tam otomasyon üretim yapacağız”

Treyler yedek parça üretimi sektöründe Türkiye’nin en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Nevpa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Sayar, “Yeni fabrikamızda 22 bin metrekare kapalı alanda, tam otomasyon ile treyler yedek parçası üreteceğiz. Böylece sektörümüzdeki konvansiyonel üretim anlayışını, Bursa’daki otomotiv yan sanayi mantığıyla harmanlayarak yeni bir düzeye taşıyacağız. Yeni üretim tesisimizle birlikte ürün çeşitliliğimizi artırırken aynı zamanda üretim kapasitemizi de 5 katına çıkaracağız. Ayrıca 300 kişilik ilave personel ile istihdama da katkı sağlayacağız” dedi.

Sayar, Nevpa olarak halihazırda 55 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaşarak, “Bursa OSB’deki yatırımımızın faaliyete başlamasıyla birlikte Bursa’dan tüm dünyaya ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Nevpa olarak ülke genelinde yeni yatırımlarına hızla devam ettiklerinin altını çizen Tevfik Sayar, 2024 yılının 6’ncı ayında Sakarya’da yeni bir fabrikanın inşaatına başlayacaklarını da açıkladı.