Nilky'nin bitkisel sütlü soğuk kahve ile hedefi Avrupa ve ABD

Şebnem TURHAN

Bitkisel süt pazarı, küresel çapta hayvansal süt pazarının çok çok üzerinde büyüme gösteriyor. Öyle ki Türkiye’de son dönemde ulusal zincir marketler kendi markalarını taşıyan bitkisel sütler ile pazara girdi. 2 yıl önce yola çıkan bitkisel süt markası Nilky ise bitkisel süt pazarında konumunu sağlamlaştırmasının ardından gözünü yeni ürünler ve pazarlara dikti. Nilky Kurucu Ortağı ve CEO'su Emre Başar Sözen ve Nilky Kurucu Ortağı ve CMO'su Caner Peltekçi, 6 ülkeye bitkisel süt ihracatına başladıklarını dile getirerek bitkisel sütün artık çok yaygınlaştığı Avrupa ve ABD için ise yenilikçi ürünlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. İki kurucu ortak bunun için Nilky Wake ismiyle yeni bitkisel sütlü soğuk kahveyi piyasaya sürdüklerini bu ürünle Avrupa ve ABD’yi hedeflediklerini vurguladı.

Emre Başar Sözen, ailesinin uzun yıllardır hayvansal süt sektöründe olduğunu bu nedenle süt üretimi konusunda oldukça bilgili olduğunu dile getirerek bitkisel sütlerle ilgilenmesinin ise 2014 yılında ABD ve İngiltere’ye yaptığı ziyaretlerle başladığını söyledi. Sözen, bu iki ülkede bitkisel sütlerin potansiyelini gördükten sonra kolları sıvayarak Ar-Ge çalışmalarına başladığını ifade ederek “9 ay kadar Ar-Ge çalışmaları sürdü. Pazarlama yeteneği olmayan biriyim, Caner ile zaten yıllardır çok yakın arkadaşız ve birlikte işi yapmaya karar verdik. Rakip markaları tadım testlerinde geçmeye başladıktan sonra ürünü piyasaya sürdük. Mart 2021’den bu yana ürünlerimiz piyasada” dedi.

Bitkisel sütün yaygınlaşması çabası

Caner Peltekçi ise Türk insanının sütü sevdiğini Nilky’nin ise bu sevgiyi bitkisel süte taşımayı hedeflediğini vurguladı. Dünya kaynaklarının tükendiğini ve küresel çapta bitkisel süt kullanımının yaygınlaştığını ifade eden Peltekçi, şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk modern bitkisel süt markası hedefiyle çıktık. Herkes günlük süt ihtiyacını bitkisel süte çevirebilir, dünyada böyle ve Türkiye’de de böyle olacak. Dünyanın kaynakları tüketiyor o nedenle bu sadece veganlar değil herkes bitkisel sütü tercih etmeli. Bizim amacımız Türkiye’de bu geçişi hızlandırmak. Biz insanlara Nilky sponsorluğunda bitkisel süt anlatıyoruz, ardından Nilky de bitkisel süttür diye öneriyoruz.”

Emre Başar Sözen, Nilky’den kazandıkları her kuruşu yeniden markaya yatırdıklarını hiçbir yatırımı borçla yapmadıklarını dile getirerek Türkiye’deki tüm perakende zincir mağazalara girdiklerini vurguladı. Bitkisel süt pazarının her yıl Nilky’nin de agresif büyüme stratejisi sayesinde hayvansal süt pazarından kat kat daha hızlı büyüdüğünü kaydeden Sözen, “Balıkesir’de üretim yapıyoruz ve üretim kapasitemiz çok yüksek” dedi.

6 ülkeye ihracat yapılıyor

Caner Peltekçi, katıldıkları yurtdışı fuarlarında bitkisel sütten başka ürünlere ilginin yoğun olduğunu söylerken ihracatta ise Dubai’nin ardından Hindistan, Malezya, Lübnan, Katar ve Suudi Arabistan’a başladıklarını vurguladı.

Emre Başar Sözen, Londra’daki fuarın ardından bitkisel sütle değil farklı inovatif ürünlerle Avrupa ve ABD pazarında yer almak gerektiğini gördüklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Hazır sütlü kahve ürünümüz Londra’daki fuarda çok beğenildi. Böyle ürünler ne Avrupa’da ne ABD’de var. Olanlar da teneke kutuda değil plastik, karton gibi tasarımı kötü ambalajlarda. Bitkisel süt markalarından bu şekilde farklılaşabileceğimizi fark ettik. Hazır sütlü kahve çok beğenildi, ihracat potansiyeli çok yüksek. Bitkisel sütlere nazaran Avrupa ve gelişmiş pazarlarda bu ürünü satmak çok daha kolay” dedi.