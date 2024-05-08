Nintendo'dan 2023 mali yılında 490,6 milyar dolar net kar

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan 2023 mali yılı kapsamlı bilançosu ile 2024 mali yılı beklentilerini açıkladı.

Buna göre, Japon firmanın 2023 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 13,4 artışla 490,6 milyar yen (3,2 milyar dolar) oldu.

Rakam, firmanın şimdiye kadarki en yüksek net karı oldu.

Ürün satış gelirleri yüzde 4,4 artışla 1,67 trilyon yene (10,8 milyar dolar) yükseldi.

Yükselişe "Super Mario" temalı film ve oyun satışlarındaki artış olumlu etki etti.

Açıklamada, piyasaya ilk 2017'de sürülen popüler "Switch" model oyun konsolunun satış verilerine de yer verildi.

2020 mali yılında 28,8 milyon adet, 2021 mali yılında 23 milyon adet, 2022 mali yılında 17,9 milyon adet satılan "Switch" konsolu 2023 mali yılında 15,7 milyon adet satıldı.

Nintendo Başkanı Furukawa Şuntaro, açıklamasında, yeni model oyun konsolunun Mart 2025'te sona erecek mevcut mali yılın sonuna doğru piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Net kar düşüşü bekleniyor

Japon firma Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılında net karının yüzde 38,9 düşerek 300 milyar yen (1,94 milyar dolar) olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Mali yıl boyunca hem oyun konsolu hem de oyun yazılımları satışlarında düşüş bekleniyor.

Firma, merkezi Kyoto kentinde 2024 sonbaharında oyun severlere yönelik "Nintendo Müzesi" açmayı da planlıyor.