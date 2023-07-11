Norm Holding’den Amerika’ya 45 milyon Euro'luk yatırım

DUYGU GÖKSU/İZMİR

Bağlantı elemanları sektöründe Avrupa’da ilk 5, dünyada ise ilk 12'nin içerisinde bulunan Norm Holding, Amerika Michigan’da yaptığı üretim tesisi yatırımıyla, bölgede ilk yıl 7 bin 500 ton, 3 yıl sonra ise 20 bin tonluk üretim yapmayı hedefliyor. Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal, tesisin 2024 yıl sonunda tamamlanması ve üretime başlamasıyla birlikte Amerika’ya uzun sevkiyat süreci sorununu da aşmış olacaklarını söyledi.

Dünyada 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan Norm Holding’in ana ihraç pazarları içerisinde en büyük pazarın Almanya olduğunu aktaran Uysal, “İhracatımızın yüzde 60’ını Almanya’ya yapıyoruz. Almanya’nın ardından Amerika ve Avrupa geliyor. Avrupa ülkeleri içerisinde Fransa, İtalya, İngiltere önemli pazarlarımız. Polonya ve Romanya’da otomotiv ve otomotiv yan sanayi ve beyaz eşya sektörlerinde yatırımlar oldukça yoğun. Amerika, Romanya ve Polonya’daki payımızı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Polonya, Romanya ve Amerika’da bulunan depolarımızla müşterilerimize servis verebiliyoruz. Amerika Michigan’da çalışmalarını sürdürdüğümüz üretim tesisi önümüzdeki yıl sonu faaliyete geçtiğinde, bölgeye uzun süren sevkiyat sorununu çözmüş olacağız. Tesisin faaliyete geçtiği ilk yıl 7 bin 500 ton, 3 yıl sonra ise 20 bin tonluk üretim yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yıllık 180 bin ton üretim

Üretimlerinin, bu yıl itibariyle yıllık toplam 180 bin ton civarında olacağını ve üretimin yüzde 55’ini ihraç ettiklerini söyleyen Uysal, “Otomotiv, otomotiv yan sanayi, otomotiv satış sonrası pazarı, beyaz eşya, ziraat aletleri, makine üretimi ve inşaat sektörü ana sektörlerimiz. İlk Ar-Ge çalışmalarını 2000’li yıllarda başlattık. O günden bugüne 3 tane tasarım merkezi ve bir de ana Ar-Ge merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge departmanımız çok kuvvetli. Hem üretim hem de ürün geliştirme konusunda 2011 yılından bu yana bakanlık onaylı çalışıyoruz.” dedi.

“Hafifleştirme ve standartlaştırmaya yoğunlaştık”

Otomotiv sektöründe özellikle hafifleştirme ve standartlaştırma çalışmalarına yoğunlaştıklarını, bu kapsamda, VW, Daimler, Jonh Deere, GM, Stellantis, Tofaş, Ford, Renault ve dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi ile projeler yürüttüklerini söyleyen Uysal, “TOGG’un da mühendislik hizmetlerini veriyoruz. Özel bağlantı elemanlarıyla ürünün hafifleştirmesini sağlayarak araç üzerindeki bağlantı elemanları kilogramının azaltılmasını sağlıyoruz. Araç ne kadar hafiflerse yakıt maliyeti de düşürülmüş oluyor” diye konuştu.

Ürünlerden her birinin özgün tasarım özellikleri sayesinde montaj esnasında ve kullanım amacına göre sağladığı avantajların önemini vurgulayan Uysal, bağlantı elemanları sektörüne son yıllarda kazandırdıkları yeni ve inovatif ürünlerden olan, tescilli patentle korunan HEXLIGHT®, FASTINORMTM, NORMEST®, NOW® ile patent başvurusu gerçekleştirilen NORMSELFTM, ExtremeLightTM ve NorMaxTM ürünlerinin sektörün ve müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandığını ifade etti.

Kalite odaklı çalışmaları ve ürün çeşitliliği sayesinde tercih edilen bir firma olduklarını dile getiren Uysal, Norm Holding’in en kuvvetli yanının entegre tesisleri olduğunu ifade etti.

“Makine üretimi zamanla yerelleşecek”

Bağlantı elemanları sektöründe, makine üretiminin Türkiye’de değil tamamen yurt dışında gerçekleştiğini ve zaman içerisinde üretimin yerelleşeceğini ifade eden Uysal, “NRM Mühendislik Makine şirketimizle otomasyon sağlıyoruz. Ayıklama makinesi ile tek bir hataya yer vermiyoruz. Ölçü ve yapısal olarak tüm kontrolü yapacak özel cihazlarımız var. Ürünleri kendi bünyemizde kontrol ediyoruz” dedi.

Hizmet verdikleri yeni sektörlere de değinen Uysal, “Görsel kontrollü işleme tekniğiyle makine üretiminde cam sanayiye hizmet veriyoruz. 3 boyutlu sanayi tipi yazıcılarla, havacılık, savunma sanayi, medikal ve birçok endüstriye hizmet veriyoruz. Sıcak şekillendirme ile ilgili yatırımımızla birlikte traktör, kamyon yedek parçaları, rüzgar gülü bağlantı elemanları üretiyoruz” diye konuştu.

En İyi Yönetilen Şirket ödülünü aldı

Norm Holding, Deloitte Private tarafından 45 ülkede uygulanan 'En İyi Yönetilen Şirketler' programı 2022 yılı Türkiye kazananları arasında yerini aldı. Aday şirketler strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelendi. Norm Holding, programa başvuran şirketler arasında ödüle layık görülen 4 şirketten biri oldu.