Numan Kaleli, büyüme halkasına Çanakkale’yi de ekledi

Esra Özarfat

BURSA - Yapı malzemeleri sektörünün 51 yıllık firması Numan Kaleli A.Ş., geçen yıl Eskişehir’de açtığı şubenin ardından bölgesel büyümesini Çanakkale’de de sürdürüyor. Birçok ulusal ve uluslararası firmanın distribütörlüğünün yanı sıra Viena Mutfak ve Viesta Banyo gibi markaları da bünyesinde bulunduran Numan Kaleli, uzmanlaştığı yapı malzemeleri dekorasyonu alanına daha da ağırlık vererek derinleşmeyi hedefliyor. Numan Kaleli A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli, İstanbul İkitelli ve Pendik’te başlattıkları şubeleşme çalışmalarına geçen yıl Eskişehir ile devam ettiklerini belirterek, mayıs ayında da Çanakkale’de açacakları şube ile Güney Marmara’da etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

20 bin kalemden fazla ürün çeşidiyle sektöre hizmet ettiklerini belirten Kaleli, ısı ve su tesisatı malzemeleri, seramik ve banyo ürünleri, yapı kimyasalları, vitrifiye grubu, laminant parke ve çelik kapı gibi alanlarda uzmanlaştıklarını aktardı. 2016 yılından bu yana grubun bir diğer firması olan Mobika A.Ş. bünyesinde de mutfak dolabı, iç oda kapısı ve banyo dolabı gibi mobilya imalatı yaptıklarını aktaran Cem Kaleli, buradaki ürünleri de Viena markası ile pazara sunduklarını anlattı. Ayrıca mimari proje hizmeti de verdiklerini dile getiren Kaleli ayrıca; Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir gibi illerde yaklaşık 800 bayiyle çalıştıklarını ifade etti. Farklı müşteri segmentlerine hizmet verdikleri için ürün grupları ve insan kaynakları organizasyon yapısını da bu yönde büyüterek güçlendirdiklerini aktaran Kaleli, yılsonunda 200 kişilik ekibe ulaşacaklarını kaydetti.

Mobika ile kapasiteyi artırdı

Bursa’daki merkez depoda 30 bin metrekarelik depolama sahaları bulunduğunu vurgulayan Cem Kaleli, “2020 yılından itibaren Bursa dışında da şubeleşme kararı aldık. İlk olarak İstanbul’da İkitelli’de mağaza açtık. 2022 yılında Anadolu yakasında da mağaza açmak için çalışmalar yürütürken Kütahya Seramik’in de talebiyle Eskişehir’de bir mağaza ile 20 bin metrekarelik depo kurduk. Ardından İstanbul Pendik’teki şubemizi açtık. Güney Marmara’da daha etkin olmak için mayıs ayında da Çanakkale’de de bir mağaza açacağız. Toplamda 5 lokasyonda 60 bin metrekare depolama sahasında hizmet veriyor olacağız” dedi.

Daireler için ağırlıklı olarak yapı mobilyalarını kapsayan paket satışlar yaptıklarını belirten Cem Kaleli, Ovaakça’da yeni kurdukları Mobika tesisindeki yeni hat ve otomasyon yatırımlarıyla bu yılsonunda yıllık 5 bin dairenin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaşacaklarını duyurdu. Yurt dışında da bayilik açmak için görüşmelerini sürdürdüklerini açıklayan Kaleli, ürün segmentinin A grubunda yer aldığının altını çizdi.