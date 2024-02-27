Oba Makarna, Yıldız Pazar'da işlem görecek

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Oba Makarna paylarının 1 Mart'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul’un KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 96.336.345 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 479.421.759 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 39,24 TL/pay baz fiyat, "OBAMS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.”