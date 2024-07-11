OCA, Türkiye açılımıyla organik pamuk tedarik zinciri oluşturacak

MEHMET NABİ BATUK / İSTANBUL

Organic Cotton Accelerator (OCA), organik pamuk tedarik zincirindeki paydaşları bir araya getirme yolunda önemli bir adım atarak Türkiye'de faaliyete geçiyor.

Yerel organik pamuk çiftçilerini ve buna geçiş yapmak isteyen tarım üreticilerini destekleyen programı aracılığıyla dünya çapındaki organik pamuk arzını artırmayı amaçlayan OCA, Türkiye lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Organik pamuğa yönelik tek çok paydaşlı girişim olan ve 60'a yakın kuruluşu bir araya getiren OCA, Türkiye'de kapasitenin artırılmasına ve çiftçilerin organik tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli bilgilerle donatılmasına odaklanan özel bir teşvik mekanizması kuracak. Hindistan ve Pakistan’da çiftlik düzeyindeki deneyimi ve her iki ülkede 100.000'den fazla çiftçilerle son faaliyetlerinden yola çıkan OCA, Türkiye'nin tarımsal bağlamında çiftçilerin gelişen bir organik işletmeyi yönetebilmeleri için doğru koşulların yaratılmasına yardımcı olacak.

OCA Genel Müdürü Bart Vollaard, ortaklarıyla birlikte Türkiye'deki çalışmaları başlatmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Türkiye açılımı ile organik pamuğu dünya çapında ölçeklendirme konusunda önemli bir adım atacaklarını ifade eden Bart, Vollaard, “Çiftçiler, çırçırcılar, ticari markalar, perakendeciler ve sivil toplum örgütleri gibi kilit oyuncuları bir araya getirerek çiftçiler için pazar bağlantıları ve güçlü destek sistemleri oluşturuyoruz. Organik pamuk üretiminin büyümesini hızlandırmak için şeffaf, sorumlu ve dirençli bir organik pamuk tedarik zinciri oluşturuyoruz. Çiftçilerin refahına öncelik veren ve tüm paydaşların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlayan bir zincir. Bu desteği artık Türkiye'de sunabileceğimiz için çok heyecanlıyızilgili tüm ortaklarımızı bu misyonumuzda bize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Organik pamuk üretecek çiftçilere peşin alım ve pirim teşviki sunuyor

OCA’nın Türkiye'de faaliyete geçmeden önce yaklaşımını Türkiye'deki çiftçiler için organik iş durumunun kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve pazar iç görüleri ile desteklenen yerel koşullara adapte ettiğini ifade eden Bart Vollaard, “OCA' nın ilk yerel ortaklıkları, dört projenin hayata geçirilmesiyle neticelendi. Bu projeler, çiftçilere peşin alım anlaşmaları ve prim ödemelerini garanti ederken, benzer düşünen organik pamuk üreticilerinden oluşan destekleyici bir topluluğu da teşvik ediyor. Rejeneratif ve organik tarım uygulamalarının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması sayesinde OCA, pamuk çiftçilerinin toprak sağlığını, biyoçeşitliliği ve genel ekosistem direncini artıran yöntemleri benimseyebilmelerini sağlayarak daha sürdürülebilir bir tarıma öncülük ediyor. Bu taahhüt, Türkiye pamuk çiftçiliği camiasının özgül ihtiyaçlarına uygun uzun vadeli girişimler içeriyor. OCA'nın sistemleri, çiftçilere organik uygulamaları benimsemeleri ve sürdürmeleri için cazip bir ticari gerekçe sağlarken yüksek dürüstlük standartlarını korumak üzere tasarlandı” diye konuştu.