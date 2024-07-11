İzmir Ticaret Odası’nın yeni kitabı yayımlandı

İZMİR / EKONOMİ

İZTO Kültür, Sanat ve Tarih Yayınları’nın 18’inci kitabı olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe tarafından kaleme alınan “Yüzyılın Sevdası İzmir” isimli kitap okuyucuyla buluştu.

Geçmişten bugüne İzmir’de yaşanan olayları gelecek nesillere aktarmayı görev edindiklerini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Hem cumhuriyetin ilk yıllarını hem yakın dönem tarihini ele alan değerli bir eseri sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız, çünkü birçoğumuzun şahitlik ettiği İzmir’in yakın dönem tarihini de bu yayınla, geleceğe iz olarak bırakacağız. Kitapta 1923’ten 2023’e kadar İzmir gündemine damga vuran olaylar anlatılıyor” dedi.

Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olma özelliğini koruyan İzmirin, Türkiye Cumhuriyeti’nin biçimlenmesinde de rol oynadığını belirten Dr. Erkan Serçe de, “Bu kitap Cumhuriyet’in ilk yüzyılında, İzmir’in bir yandan kendini yeniden ayağa kaldırma macerasına yoğunlaşırken, diğer yandan Türkiye’nin gündemine katkı yapan rolüne değinmeye çalışıyor” diye konuştu.